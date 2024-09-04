Лучше отдельно: 6 продуктов, которые нельзя употреблять вместе с кофе

Обычно люди руководствуются своими желаниями, поэтому могут сочетать между собой разнообразные продукты. Но учтите, есть ряд продуктов, которые не стоит сочетать с кофе.

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Кофе может обеспечить временный заряд энергии и другие преимущества для здоровья, что делает его мощным дополнением к сбалансированному питанию. Например, исследования доказали, что умеренное потребление кофе может помочь предотвратить воспалительные заболевания и заболевания, связанные с окислительным стрессом, например, диабет 2 типа и несколько видов рака. Тем не менее кофе также может влиять на усвоение некоторых питательных веществ, что может уменьшить или усилить действие некоторых продуктов. О продуктах, которые не стоит употреблять вместе с чашкой кофе, пишет Health.

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Цитрусовые

Фото: Freepik

Употребление кофе вместе с цитрусовыми может вызвать дискомфорт в пищеварении, поскольку кофе по своей природе кислый. Уровень pH кофе в среднем колеблется от 4,85 до 5,13 по шкале от 0 до 14, при этом более низкие цифры указывают на повышение кислотности. Цитрусовые и их соки также имеют высокую кислотность и могут способствовать развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая часто характеризуется такими симптомами как тошнота, вздутие живота и изжога Совместное употребление кофе и цитрусовых может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и усугубить эти симптомы.

Острый, терпкий вкус цитрусовых фруктов также может изменить вкус кофе, сделав его горьким и менее приятным. Возможно, лучше всего употреблять цитрусовые отдельно от кофе, чтобы в полной мере оценить их вкус и воспользоваться их пользой для здоровья без дискомфорта в пищеварении.

Красное мясо

Исследования показывают, что употребление кофе может повлиять на усвоение питательных веществ в кишечнике, особенно железа. Красное мясо является одним из лучших источников гемового железа, а это означает, что употребление кофе со стейком может снизить его пользу для здоровья.

В одном исследовании изучалось влияние кофе на уровень ферритина в сыворотке крови и было обнаружено, что употребление трех или более чашек кофе в день значительно снижает уровень железа. Фактически, усвоение железа после еды снизилось примерно на 39% после употребления кофе Поэтому выбирайте другие источники белка для совместного приема с кофе, так ваш организм сможет легко усваивать железо.

Молоко

Фото: Freepik

Молоко является отличным источником кальция, который необходим для здоровья костей, мышечной функции, свертываемости крови и выработки гормонов. Одна чашка обезжиренного молока соответствует 23% рекомендуемой суточной нормы кальция для среднестатистического здорового взрослого человека. Тем не менее исследования показывают, что сочетание молока и кофе может препятствовать усвоению кальция. Другими словами, кофеин в кофе может снизить чистое усвоение кальция из пищи. Кальций, который не усваивается, выводится с мочой. Высокий уровень экскреции кальция с мочой связан с повышенным риском образования камней в почках проблемами со здоровьем костей.

Тем, кто любит добавлять молоко в кофе, может потребоваться удовлетворение своих потребностей в кальции с помощью других продуктов в разное время в течение дня.

Жареная пища

Употребление трех или более чашек кофе в день может повысить уровень "плохого" холестерина, что негативно влияет на здоровье сердца. Он также может снизить уровень полезного холестерина, который, наоборот, поддерживает здоровье сердца.

Поскольку частое употребление жареной пищи связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, тем, кто регулярно употребляет кофейные напитки, возможно, придется ограничить потребление жареной пищи для поддержания здоровья сердца.

Обогащенные сухие завтраки

Многие сухие завтраки обогащены необходимыми витаминами и минералами. Например, сухие завтраки, часто обогащенные цинком, являются важным источником незаменимого минерала для многих диет. Тем не менее кофе может влиять на биодоступность цинка. Хотя ни одно из современных исследований не раскрывает взаимосвязь между потреблением кофе и усвоением питательных веществ из обогащенных сухих завтраков, возможно, лучше всего разделить эти два продукта.

Продукты с высоким содержанием натрия

Кофе содержит множество биологически активных соединений, которые напрямую влияют на артериальное давление. К счастью, исследования показывают, что употребление 1-3 чашек кофе в день вряд ли окажет неблагоприятное влияние на уровень артериального давления. Однако чрезмерное потребление кофеина может усугубить гипертонию.

Исследования неоднократно доказывали, что потребление натрия напрямую коррелирует с артериальным давлением. Таким образом, может быть полезно употреблять кофе осознанно во время употребления продуктов с высоким содержанием натрия.

Напомним, 3 хитростипри употреблении кофе, которые позволят быстро сбросить вес.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.