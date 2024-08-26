Кофе поможет похудеть: 3 хитрости, которые позволят быстро сбросить вес

Утренний кофе может не только разбудить вас, но и поможет сбросить лишние килограммы. Напиток с кофеином на самом деле считается средством для похудения, однако нужно знать некоторые хитрости.

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Большинство людей начинают свое утро с чашки кофе и это неудивительно, ведь этот напиток считается сильнейшим стимулятором и помогает начать день полными бодрости и энергии. Говорят также, что кофе помогает похудеть и некоторые исследования подтверждают это. За похудение отвечает основное действующее вещество кофеин, который стимулирует обмен веществ и тем самым усиливает сжигание жира. Кофеин также может увеличить метаболизм в состоянии покоя на 3-11%, что может заставить организм сжигать больше калорий. Согласно данным Augsburger Allgemeine, кофеин также может стимулировать высвобождение жирных кислот из жировой ткани. Об этом пишет Kukksi.

Но не весь кофе одинаковый – чтобы действительно похудеть с помощью кофеина, важно следовать нескольким правилам, которые помогут добиться максимального эффекта.

Выбирайте правильное время

Фото: Freepik

Все зависит от того, когда именно вы употребляете напиток с кофеином — и лучше всего делать это перед тренировкой. Употребление кофе перед физической активностью может улучшить спортивные результаты и помочь сжечь больше калорий.

Пейте кофе без добавок

Некоторые люди пьют кофе с молоком, сливками или сахаром и на похудение это, конечно, не оказывает положительного влияния. Совсем наоборот, вы можете набрать еще больше, особенно если любите пить кофе с сахаром. Чтобы похудеть, обязательно следует пить только черный кофе, без каких-либо добавок.

Сочетайте кофе со сбалансированной диетой

Фото: Freepik

Вам следует следить за своим энергетическим балансом, так как для похудения важно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Кофе сам по себе не поможет сбросить лишние килограммы, но в сочетании со сбалансированным питанием и занятиями спортом, кофе легко окажет наибольший эффект на потерю веса.

Однако остается открытым вопрос, сохранится ли подобный эффект от кофеина в долгосрочной перспективе. Согласно более старому исследованию Тюбингенского университета, вполне возможно, что у людей может развиться толерантность к воздействию кофеина. Соответственно, влияние кофе на снижение веса в долгосрочной перспективе снижается и уже не дает желаемого эффекта.

Фото: Freepik

Также неоднократно утверждалось, что с помощью кофе можно избавиться от жира на животе, но это еще не доказано научными исследованиями. Однако переусердствовать с кофе не стоит – для взрослого человека оптимально около трех-четырех чашек в день.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту