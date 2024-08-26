Кава допоможе схуднути: 3 хитрощі, які дадуть змогу швидко скинути вагу

Ранкова кава може не лише розбудити вас, а й допоможе скинути зайві кілограми. Напій із кофеїном насправді вважається засобом для схуднення, проте потрібно знати деякі хитрощі.

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Більшість людей починають свій ранок із чашки кави, і це не дивно, адже цей напій вважається найсильнішим стимулятором і допомагає почати день сповненими бадьорості та енергії. Кажуть також, що кава допомагає схуднути і деякі дослідження підтверджують це. За схуднення відповідає основна діюча речовина кофеїн, який стимулює обмін речовин і тим самим посилює спалювання жиру. Кофеїн також може збільшити метаболізм у стані спокою на 3-11%, що може змусити організм спалювати більше калорій. Згідно з даними Augsburger Allgemeine, кофеїн також може стимулювати вивільнення жирних кислот із жирової тканини. Про це пише Kukksi.

Але не вся кава однакова — щоб дійсно схуднути за допомогою кофеїну, важливо дотримуватися кількох правил, які допоможуть досягти максимального ефекту.

Обирайте правильний час

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Усе залежить від того, коли саме ви вживаєте напій із кофеїном, адже найкраще робити це перед тренуванням. Вживання кави перед фізичною активністю може покращити спортивні результати та допомогти спалити більше калорій.

Пийте каву без добавок

Деякі люди п'ють каву з молоком, вершками або цукром і на схуднення це, звісно, не має позитивного впливу. Зовсім навпаки, ви можете набрати ще більше, особливо якщо любите пити каву з цукром. Щоб схуднути, обов'язково слід пити тільки чорну каву, без будь-яких добавок.

Поєднуйте каву зі збалансованою дієтою

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Вам слід стежити за своїм енергетичним балансом, оскільки для схуднення важливо спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Кава сама по собі не допоможе скинути зайві кілограми, але в поєднанні зі збалансованим харчуванням і заняттями спортом, кава буде мати найбільший вплив на втрату ваги.

Однак залишається відкритим питання, чи збережеться подібний ефект від кофеїну в довгостроковій перспективі. Згідно зі старішим дослідженням Тюбінгенського університету, цілком можливо, що у людей може розвинутися толерантність до впливу кофеїну. Відповідно, вплив кави на зниження ваги в довгостроковій перспективі знижується і вже не дає бажаного ефекту.

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Також неодноразово стверджувалося, що за допомогою кави можна позбутися жиру на животі, але це ще не доведено науковими дослідженнями. Однак перестаратися з кавою не варто — для дорослої людини оптимально близько трьох-чотирьох чашок на день.

Нагадаємо, 7 помилок під час приготування, які можуть зіпсувати смак кави та зробити її гіркою

Раніше Фокус писав про те, як зробити каву кориснішою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця