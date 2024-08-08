Чому кава гірка: 7 помилок під час приготування, які можуть зіпсувати смак

Кава будить вас вранці, піднімає настрій після обіду і бадьорить протягом дня. Але якщо кава має надто виражений гіркий смак, то навряд чи принесе задоволення. Якщо так відбувається постійно, значить ви припустилися помилки під час приготування.

Related video

Уявіть, ви з нетерпінням чекаєте на каву, готуєте її, робите перший ковток, а вона надто гірка. Причин може бути кілька: від вибору бобів до обсмажування, приготування або навіть температури води. Якщо ви перестанете припускатися деяких помилок під час приготування, то ваша кава точно не буде гірчити. Про це пише Kukksi.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Ви вибираєте неправильний сорт кави

Фото: Freepik

Існує понад 60 різних сортів кави, але більшість із них — це робуста та арабіка. Зерна робусти значно менші за розміром порівняно з арабікою. Ці два зерна різняться не тільки за зовнішнім виглядом, а й за смаком. Зерна робусти значно гірші та містять майже вдвічі більше кофеїну, що робить їх ідеальними для еспресо. З іншого боку, арабіка має менш гіркий і набагато більш традиційний смак.

Використовуєте занадто гарячу воду

Під час приготування кави не слід використовувати окріп. Ідеальна температура води для більшості видів кави становить 92-96°С. Якщо вода гарячіша, кава зазвичай стає гіркою. Якщо вода холодніша за 85°C, смак кави буде водянистим або кислим. Температура води має вирішальне значення, оскільки вона впливає на те, які та скільки ароматичних речовин виділяються з кави.

Занадто низька якість води

Вода поганої якості містить шкідливі мінерали, хімікати та інші сполуки, що може негативно вплинути на смак кави. Американська асоціація кави встановила суворі стандарти для води, використовуваної для приготування кави. Для кави слід використовувати ту воду, яку ви зазвичай п'єте.

Колір кавового зерна

Якщо кавове зерно дуже темне, воно містить більше гірких речовин. При приготуванні кави з великих обсмажувальних зерен може трапитися так, що зерна обсмажаться надто швидко і надто гарячими. Це означає, що кавове зерно підгорає зовні, хоча всередині воно ще майже сире. Тому краще купувати світліші зерна.

Занадто дрібний помел

Занадто дрібний помел призведе до того, що кава екстрагуватиметься занадто довго, тому гіркі речовини можуть виділятися ненавмисно.

Кавомашину не чистять регулярно

Фото: Pixabay

Якщо кавомашина, яка використовується для приготування напою, не чиста і не доглянута, це може негативно позначитися на смаку. Резервуар для води слід регулярно промивати, а машину слід регулярно очищати від накипу. Якщо у вас повністю автоматична кавомашина, вам слід запустити програму очищення, а також подумати про чищення насадки для спінювання молока.

Закінчився термін придатності інгредієнтів

Прострочена кава або молоко також можуть викликати гіркий присмак. Те ж саме стосується і неправильного зберігання кави.

Нагадаємо, 8 симптомів, які потрібно знати тим, хто часто п'є каву.

Раніше Фокус писав про те, як зробити каву кориснішою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця