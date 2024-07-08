Викликає зневоднення: 8 симптомів, які потрібно знати тим, хто часто п'є каву

Люди часто п'ють каву, сподіваючись, що в такий спосіб вони покращують гідратацію організму. Так, кава в основному складається з води, але слід остерігатися кофеїну.

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Будь-який завзятий кавоман скаже вам, що чашки кави достатньо, щоб перетворити будь-який похмурий ранок на продуктивний день. Але існує поширена думка, що кофеїн, який дає енергію, може одночасно зневоднювати організм через його сечогінний ефект. Про те, які симптоми можуть вказувати на зневоднення через надмірне вживання кофеїну, пише Cleveland Clinic.

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За словами дієтологині Бет Червоні, RD, LD, зневоднення малоймовірне, якщо тільки ви не є хронічним кавоманом, який регулярно перестарається з кофеїном і, крім цього, не отримуєте достатньо води іншими способами.

Кава — сечогінний засіб, який змушує вас частіше ходити в туалет. Так відбувається тому, що кава містить кофеїн, який є природним сечогінним засобом. Діуретики збільшують вироблення сечі, допомагаючи вашим ниркам виводити зайву сіль і воду. Лікарі часто призначають діуретики, щоб допомогти за таких станів, як високий кров'яний тиск, серцева недостатність і набряки, оскільки вони допомагають розширити кровоносні судини і вивести зайву рідину, що накопичується у вашому організмі.

"Діуретик — це будь-яка хімічна речовина, на яку організм реагує виведенням рідини з організму", — пояснює Червоні. Але оскільки кава складається більш ніж на 95% з води, її сечогінний ефект часто занадто слабкий, щоб зневоднювати вас сам по собі. Фактично, регулярні любителі кави відчуватимуть навіть менший сечогінний ефект, оскільки їхній організм може з часом виробити толерантність до кофеїну.

Чи може кава спричинити зневоднення?

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Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) рекомендує дорослим вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день. Якщо ви п'єте більше від рекомендованої кількості кофеїну, то можете наразитися на ризик зневоднення, особливо якщо ви п'єте тільки кофеїновмісні напої протягом дня або не споживаєте достатньо рідини. "Кава сама по собі не зневоднює вас — йдеться про надлишок кофеїну", — пояснює Червоні. "Якщо ви п'єте кофеїновмісні напої протягом дня, такі як кава, міцний чай, енергетичні напої та газовані напої, дуже важливо також споживати просту воду, щоб знизити ймовірність зневоднення".

Ризик зневоднення також вищий у тих, хто п'є більше чашки кави на день і страждає на хронічне зневоднення, але навіть не знає про це. "Люди, які зазвичай не страждають від зневоднення, імовірно, помітять симптоми трохи раніше, і вони будуть набагато серйознішими, ніж у тих, хто постійно страждає на хронічне зневоднення", — каже Червоні. Якщо ви зіткнулися зі зневодненням, у вас можуть виникнути такі симптоми:

головні болі;

запаморочення або переднепритомний стан;

плутанина;

втома;

сухість у роті;

висока частота серцевих скорочень і низький артеріальний тиск;

припливи або озноб;

м'язові спазми;

сеча темного кольору.

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"Якщо у вас хронічне зневоднення, у вас не обов'язково будуть головні болі або нудота, але проблема в тому, що з часом це може погіршити роботу нирок", — каже Червоні. "Якщо вам важко підтримувати баланс рідини, вашим ниркам доводиться працювати трохи старанніше".

Якщо ви пили каву весь день і раптово відчули жар або у вас виникли будь-які з цих симптомів, вам слід негайно випити води. Ви можете пити звичайну воду або навіть ароматизовану воду без кофеїну. Електролітні напої також можуть бути корисними, особливо якщо у вас паморочиться голова або ви відчуваєте сильну втому. "Залежно від ступеня зневоднення ви можете відчути ефект через 15-20 хвилин після вживання води", — додає Червоні.

Усе це свідчить про те, що вам, найімовірніше, не доведеться повністю відмовлятися від кофеїну і кави, але ви, безумовно, можете пити каву відповідальніше, чергуючи її споживання з водою. Це не тільки дає змогу уникнути потенційного ризику зневоднення, вода також має масу інших переваг. "Корисно знати свій власний рівень переносимості та розпізнавати, коли щось не так у вашому тілі", — каже вона. "Якщо ви відчуваєте, що є проблема, то, ймовірно, це проблема, і про це варто поговорити з лікарем, якщо це викликає у вас занепокоєння".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.