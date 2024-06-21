Замість кави: 5 причин щодня пити чай із корицею

Кава з корицею щочетверга є модним трендом і має приваблювати в життя багатство. А що щодо чаю з корицею? Можливо, ви не розбагатієте, але точно поліпшите своє здоров'я.

Чай з корицею, приготований шляхом заварювання паличок кориці або меленої кориці в гарячій воді, є популярним напоєм, відомим своїм теплим, заспокійливим смаком і потенційною користю для здоров'я. Але чи корисно пити чай з корицею щодня? Про це пише OnlyMyHealth.

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Кориця багата на антиоксиданти і має протизапальні, протимікробні властивості та може знижувати рівень цукру в крові. Ось деякі з потенційних переваг для здоров'я від вживання чаю з корицею:

Містить антиоксиданти

Кориця багата на антиоксиданти, такі як поліфеноли, які допомагають захистити організм від окисного стресу і пошкодження вільними радикалами. Антиоксиданти відіграють вирішальну роль у підтримці загального стану здоров'я та запобіганні хронічним захворюванням.

Має протизапальні властивості

Кориця містить такі сполуки, як коричний альдегід та інші ефірні олії, що мають протизапальну дію. Регулярне вживання чаю з корицею може допомогти зменшити запалення в організмі, потенційно знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та артрит.

Контролює рівень цукру в крові

Фото: Freepik

Було доведено, що кориця покращує чутливість до інсуліну і знижує рівень цукру в крові. Вживання чаю з корицею може допомогти контролювати рівень цукру в крові, що робить його особливо корисним для людей з діабетом 2 типу або для тих, хто схильний до ризику розвитку цього захворювання.

Покращує травлення

Чай з корицею може допомогти шлунково-кишковому тракту, стимулюючи травну систему і зменшуючи такі симптоми, як здуття живота, гази і розлад шлунка. Його протимікробні властивості також допомагають боротися зі шкідливими бактеріями в кишечнику.

Здоров'я серця

Фото: Freepik

Деякі дослідження показують, що кориця може допомогти знизити фактори ризику серцево-судинних захворювань, включно з високим кров'яним тиском, високим рівнем холестерину та високим рівнем тригліцеридів. Регулярне вживання чаю з корицею може сприяти поліпшенню здоров'я серця.

Допомагає в управлінні вагою

Кориця може допомогти регулювати обмін речовин і поліпшити спалювання жиру. Хоча це не чарівне рішення для схуднення, включення чаю з корицею до збалансованої дієти й активного способу життя може сприяти схудненню.

Потенційні ризики

Хоча чай з корицею має безліч переваг для здоров'я, важливо знати про потенційні ризики та міркування, особливо при щоденному вживанні.

Вміст кумарину. Кориця містить сполуку під назвою кумарин, яка у великих кількостях може бути токсичною для печінки. Касія кориця, найпоширеніший вид, має вищий рівень кумарину порівняно з цейлонською корицею, яка вважається безпечнішою для регулярного вживання. Якщо ви плануєте пити чай з корицею щодня, виберіть цейлонську корицю, щоб звести до мінімуму ризик токсичності кумарину.

Алергічні реакції. У деяких людей може бути алергія на корицю, що проявляється такими симптомами, як виразки в роті, набряк або подразнення шкіри. Якщо у вас алергія на корицю або у вас з'явилися симптоми після її вживання, не пийте чай з корицею.

Взаємодія з ліками. Кориця може взаємодіяти з деякими ліками, такими як препарати, що розріджують кров, і ліки від діабету. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж додавати чай з корицею у свій раціон.

Фото: Pixabay

Вагітність і грудне вигодовування. Хоча помірне споживання кориці зазвичай вважається безпечним під час вагітності та годування груддю, надмірна її кількість може бути шкідливою. Вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж регулярно вживати чай з корицею.

Щоб насолодитися перевагами чаю з корицею та мінімізувати потенційні ризики, візьміть до уваги такі поради:

Вибирайте цейлонську корицю (також відому як "справжня" кориця) замість касійської кориці, щоб знизити споживання кумарину.

Обмежте споживання чаю з корицею до 1-2 чашок на день, надмірне споживання може збільшити ризик побічних ефектів.

Зверніть увагу на те, як ваш організм реагує на чай з корицею. Якщо ви відчуваєте будь-які побічні ефекти, зменшіть споживання або припиніть використання.

Якщо у вас є будь-які проблеми зі здоров'ям або ви приймаєте ліки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж додавати чай з корицею у свій розпорядок дня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.