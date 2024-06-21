Вместо кофе: 5 причин каждый день пить чай с корицей

Кофе с корицей по четвергам является модным трендом и помогает привлекать в жизнь богатство. А что насчет чая с корицей? Возможно, вы не разбогатеете, но точно улучшите свое здоровье.

Чай с корицей, приготовленный путем заваривания палочек корицы или молотой корицы в горячей воде, является популярным напитком, известным своим теплым, успокаивающим вкусом и потенциальной пользой для здоровья. Но полезно ли пить чай с корицей каждый день? Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Корица богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными, противомикробными свойствами и может понижать уровень сахара в крови. Вот некоторые из потенциальных преимуществ для здоровья от употребления чая с корицей:

Содержит антиоксиданты

Корица богата антиоксидантами, такими как полифенолы, которые помогают защитить организм от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами. Антиоксиданты играют решающую роль в поддержании общего состояния здоровья и предотвращении хронических заболеваний.

Обладает противовоспалительными свойствами

Корица содержит такие соединения, как коричный альдегид и другие эфирные масла, обладающие противовоспалительным действием. Регулярное употребление чая с корицей может помочь уменьшить воспаление в организме, потенциально снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и артрит.

Контролирует уровень сахара в крови

Фото: Freepik

Было доказано, что корица улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови. Употребление чая с корицей может помочь контролировать уровень сахара в крови, что делает его особенно полезным для людей с диабетом 2 типа или для тех, кто подвержен риску развития этого заболевания.

Улучшает пищеварение

Чай с корицей может помочь ЖКТ, стимулируя пищеварительную систему и уменьшая такие симптомы, как вздутие живота, газы и расстройство желудка. Его противомикробные свойства также помогают бороться с вредными бактериями в кишечнике.

Здоровье сердца

Фото: Freepik

Некоторые исследования показывают, что корица может помочь снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и высокий уровень триглицеридов. Регулярное употребление чая с корицей может способствовать улучшению здоровья сердца.

Помогает в управлении весом

Корица может помочь регулировать обмен веществ и улучшить сжигание жира. Хотя это не волшебное решение для похудения, включение чая с корицей в сбалансированную диету и активный образ жизни может способствовать похудению.

Потенциальные риски

Хотя чай с корицей имеет множество преимуществ для здоровья, важно знать о потенциальных рисках и соображениях, особенно при ежедневном употреблении.

Содержание кумарина. Корица содержит соединение под названием кумарин, которое в больших количествах может быть токсичным для печени. Кассия корица, наиболее распространенный вид, имеет более высокий уровень кумарина по сравнению с цейлонской корицей, которая считается более безопасной для регулярного употребления. Если вы планируете пить чай с корицей ежедневно, выберите цейлонскую корицу, чтобы свести к минимуму риск токсичности кумарина.

Аллергические реакции. У некоторых людей может быть аллергия на корицу, проявляющаяся такими симптомами, как язвы во рту, отек или раздражение кожи. Если у вас аллергия на корицу или у вас появились симптомы после ее употребления, не пейте чай с корицей.

Взаимодействие с лекарствами. Корица может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты, разжижающие кровь, и лекарства от диабета. Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять чай с корицей в свой рацион.

Фото: Pixabay

Беременность и грудное вскармливание. Хотя умеренное потребление корицы обычно считается безопасным во время беременности и кормления грудью, чрезмерное ее количество может быть вредным. Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем регулярно употреблять чай с корицей.

Чтобы насладиться преимуществами чая с корицей и минимизировать потенциальные риски, примите во внимание следующие советы:

Выбирайте цейлонскую корицу (также известную как "настоящая" корица) вместо кассийской корицы, чтобы снизить потребление кумарина.

Ограничьте потребление чая с корицей до 1–2 чашек в день, чрезмерное потребление может увеличить риск побочных эффектов.

Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на чай с корицей. Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты, уменьшите потребление или прекратите использование.

Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем включать чай с корицей в свой распорядок дня.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.