Табу на кофеин: когда нужно выпить последнюю чашку кофе, чтобы не испортить сон

Некоторые люди пьют эспрессо после обеда, другие предпочитают кофе во второй половине дня, чтобы справиться с послеобеденной сонливостью. Узнайте, как правильно пить этот напиток, чтобы не иметь проблем со сном.

Даже если через несколько часов вы уже не замечаете, что недавно выпили кофе, кофеин все еще активен в вашем организме и может помешать вам полноценно выспаться. Обычно после чашки кофе требуется от 15 до 45 минут, чтобы почувствовать главный эффект кофеина — бодрость. Однако для полного расщепления кофеина в организме требуется значительно больше времени. Об этом пишет Fit For Fun.

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По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), период полураспада кофеина составляет около четырех-шести часов. Это означает, что около половины кофеина все еще находится в крови через четыре-шесть часов после употребления. Должно пройти еще четыре-шесть часов, пока оставшееся количество кофеина в организме не уменьшится.

В исследовании 2013 года, опубликованном в Журнале медицины сна, изучалось влияние кофе, употребляемого сразу, за три или шесть часов до сна. Исследования показывают, что в идеале вам следует прекратить пить кофе за шесть часов до сна.

Недавние результаты мета-исследования, опубликованные в журнале "Sleep Medicine Reviews" в июне 2023 года, рекомендуют прекратить употребление кофеина даже за 8,8 часа до сна, чтобы не ухудшить качество сна. Итак, если вы ложитесь спать в 22:00, последнюю чашку кофе вам следует выпить около 13:00.

Эффекты кофеина

Насколько вы чувствительны к кофеину и как быстро ваш организм расщепляет это вещество, очень индивидуально. Возраст также влияет на то, как действует кофеин. Пока не выяснено почему, но, похоже, что кофеин оказывает более сильный эффект в пожилом возрасте, чем в молодости. Кроме того, пожилым людям сложнее заснуть.

Сколько времени вам нужно, чтобы заснуть

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Чтобы узнать, как кофеин влияет на вас, понадобится только тщательный самоанализ. Вы можете даже обнаружить, что кофеин вообще не влияет на ваш сон, даже если вы выпьете эспрессо после сытного ужина.

Доктор Аджай Сампат, доцент Калифорнийского университета в Дэвисе, Калифорния, отмечает: "Если у вас нет проблем с засыпанием и вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим в течение дня, можно [пить кофе в конце дня]".

В противном случае, как правило, он рекомендует выпить последний кофе как минимум за восемь-десять часов до сна. Если вы привыкли делать это позже, просто выработайте привычку избегать употребления кофе после обеда. Исключение кофе в послеобеденное время поможет вам исключить его как провоцирующий фактор проблем со сном.

Напомним, как кофе с лимоном помогает эффективно сжигать жир.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.