Энергия на весь день: 5 дополнительных добавок, которые сделают кофе еще полезнее

Для большинства людей, чашка кофе по утрам — заряд бодрости и энергии. Но зная некоторые секретные ингредиенты, можно сделать свой кофе еще полезнее.

Кофе, при умеренном потреблении, может стать не просто утренней привычкой, но и ритуалом заботы о здоровье, так как быть полезен для здоровья, так как с помощью небольших хитростей этот напиток может защитить ваше сердце, улучшить настроение и сексуальную жизнь. С помощью нескольких ингредиентов, вы можете быстро добавить дополнительную дозу витаминов и антиоксидантов в свой любимый напиток. Об этом пишет Fit For Fun.

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Корица как усилитель антиоксидантов

Согласно исследованию Национального центра биотехнологической информации, эта специя не только содержит антиоксиданты, но и помогает защитить сердце и мозг. Кроме того корица помогает укрепить и защитить иммунную систему.

Лучше всего ежедневно добавлять половину чайной ложки корицы в чашку кофе.

Имбирь от мышечной боли

Известно, что имбирь оказывает противовоспалительное действие на организм. Но он также может помочь против мышечной боли, поддержать пищеварение и снизить уровень холестерина.

При добавлении в чашку кофе вы не только получаете слегка пикантный, пикантный вкус, но и массу других преимуществ для здоровья. Лучше всего добавить в кофе мелко натертый имбирь.

Куркума поддерживает пищеварение

Фото: Pixabay

Недаром куркуму еще называют "золотой специей". Куркума содержит активный ингредиент куркумин, обладающий противовоспалительными свойствами и содержащий большое количество антиоксидантов. Эти вещества поддерживают печень в детоксикации организма. Кроме того, куркумин даже используют для лечения депрессии.

Чтобы получить идеальную оздоровительную добавку, вам следует употреблять специю с щепоткой перца – это повышает эффективность куркумы. Начните с четверти чайной ложки кофе и постепенно увеличивайте дозу.

Мака улучшает сексуальную жизнь

Растение мака содержит более 20 аминокислот, восемь из которых незаменимы, а также богато белками и витамином С. Известно, что мака улучшает фертильность и оказывает гормонально-балансирующий эффект, что может значительно увеличить сексуальное желание.

Какао как источник железа

Фото: Freepik

Добавление какао в кофе может не только подсластить ваше утро, но и помочь работе сердца. Какао-бобы относятся к категории суперпродуктов, поскольку могут снижать высокое кровяное давление и обладают антидепрессантными свойствами, поэтому они действительно улучшают настроение.

Какао не только вкусное, оно также является богатейшим растительным источником железа и антиоксидантов. Оно содержит значительное количество специфических аминокислот, которые поддерживают вещества, улучшающие настроение и работу мозга.

С помощью нескольких простых советов и приемов вы сможете получить гораздо больше удовольствия от утренней чашки кофе. И благодаря правильным добавкам вы сможете сделать его действительно полезным для организма.

Напомним, что произойдет с сердцем, если вы перестанете пить кофе.

Ранее Фокус писал о том, что добавить в кофе, чтобы похудеть и не испортить здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту