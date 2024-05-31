Енергія на весь день: 5 додаткових інгредієнтів, які зроблять каву ще кориснішою

Для більшості людей, чашка кави вранці — заряд бадьорості та енергії. Але знаючи деякі секретні інгредієнти, можна зробити свою каву ще кориснішою.

Кава, за помірного споживання, може стати не просто ранковою звичкою, а й ритуалом турботи про здоров'я, адже бути корисною для здоров'я, бо за допомогою невеликих хитрощів цей напій може захистити ваше серце, поліпшити настрій і сексуальне життя. За допомогою декількох інгредієнтів, ви можете швидко додати додаткову дозу вітамінів та антиоксидантів у свій улюблений напій. Про це пише Fit For Fun.

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Кориця як підсилювач антиоксидантів

Згідно з дослідженням Національного центру біотехнологічної інформації, ця спеція не тільки містить антиоксиданти, а й допомагає захистити серце і мозок. Крім того кориця допомагає зміцнити та захистити імунну систему.

Найкраще щодня додавати половину чайної ложки кориці в чашку кави.

Імбир від м'язового болю

Відомо, що імбир чинить протизапальну дію на організм. Але він також може допомогти проти м'язового болю, підтримати травлення і знизити рівень холестерину.

При додаванні в чашку кави ви не тільки отримуєте злегка пікантний, пікантний смак, а й масу інших переваг для здоров'я. Найкраще додати в каву дрібно натертий імбир.

Куркума підтримує травлення

Фото: Pixabay

Недарма куркуму ще називають "золотою спецією". Куркума містить активний інгредієнт куркумін, що має протизапальні властивості та містить велику кількість антиоксидантів. Ці речовини підтримують печінку в детоксикації організму. Крім того, куркумін навіть використовують для лікування депресії.

Щоб отримати ідеальну оздоровчу добавку, вам слід вживати спецію з дрібкою перцю — це підвищує ефективність куркуми. Почніть із чверті чайної ложки кави і поступово збільшуйте дозу.

Мака покращує сексуальне життя

Рослина мака містить понад 20 амінокислот, вісім з яких незамінні, а також багата на білки і вітамін С. Відомо, що мака покращує фертильність і чинить гормонально-балансуючий ефект, що може значно збільшити сексуальне бажання.

Какао як джерело заліза

Фото: Freepik

Додавання какао до кави може не тільки підсолодити ваш ранок, а й допомогти роботі серця. Какао-боби належать до категорії суперпродуктів, оскільки можуть знижувати високий кров'яний тиск і мають антидепресантні властивості, тож вони справді покращують настрій.

Какао не лише смачне, воно також є найбагатшим рослинним джерелом заліза та антиоксидантів. Воно містить значну кількість специфічних амінокислот, які підтримують речовини, що покращують настрій і роботу мозку.

За допомогою кількох простих порад і прийомів ви зможете отримати набагато більше задоволення від ранкової чашки кави. І завдяки правильним добавкам ви зможете зробити її дійсно корисною для організму.

Нагадаємо, що станеться із серцем, якщо ви перестанете пити каву.

Раніше Фокус писав про те, що додати в каву, щоб схуднути і не зіпсувати здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця