Енергія на весь день: 5 додаткових інгредієнтів, які зроблять каву ще кориснішою
Для більшості людей, чашка кави вранці — заряд бадьорості та енергії. Але знаючи деякі секретні інгредієнти, можна зробити свою каву ще кориснішою.
Кава, за помірного споживання, може стати не просто ранковою звичкою, а й ритуалом турботи про здоров'я, адже бути корисною для здоров'я, бо за допомогою невеликих хитрощів цей напій може захистити ваше серце, поліпшити настрій і сексуальне життя. За допомогою декількох інгредієнтів, ви можете швидко додати додаткову дозу вітамінів та антиоксидантів у свій улюблений напій. Про це пише Fit For Fun.
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Кориця як підсилювач антиоксидантів
Згідно з дослідженням Національного центру біотехнологічної інформації, ця спеція не тільки містить антиоксиданти, а й допомагає захистити серце і мозок. Крім того кориця допомагає зміцнити та захистити імунну систему.
Найкраще щодня додавати половину чайної ложки кориці в чашку кави.
Імбир від м'язового болю
Відомо, що імбир чинить протизапальну дію на організм. Але він також може допомогти проти м'язового болю, підтримати травлення і знизити рівень холестерину.
При додаванні в чашку кави ви не тільки отримуєте злегка пікантний, пікантний смак, а й масу інших переваг для здоров'я. Найкраще додати в каву дрібно натертий імбир.
Куркума підтримує травлення
Недарма куркуму ще називають "золотою спецією". Куркума містить активний інгредієнт куркумін, що має протизапальні властивості та містить велику кількість антиоксидантів. Ці речовини підтримують печінку в детоксикації організму. Крім того, куркумін навіть використовують для лікування депресії.
Щоб отримати ідеальну оздоровчу добавку, вам слід вживати спецію з дрібкою перцю — це підвищує ефективність куркуми. Почніть із чверті чайної ложки кави і поступово збільшуйте дозу.
Мака покращує сексуальне життя
Рослина мака містить понад 20 амінокислот, вісім з яких незамінні, а також багата на білки і вітамін С. Відомо, що мака покращує фертильність і чинить гормонально-балансуючий ефект, що може значно збільшити сексуальне бажання.
Какао як джерело заліза
Додавання какао до кави може не тільки підсолодити ваш ранок, а й допомогти роботі серця. Какао-боби належать до категорії суперпродуктів, оскільки можуть знижувати високий кров'яний тиск і мають антидепресантні властивості, тож вони справді покращують настрій.
Какао не лише смачне, воно також є найбагатшим рослинним джерелом заліза та антиоксидантів. Воно містить значну кількість специфічних амінокислот, які підтримують речовини, що покращують настрій і роботу мозку.
За допомогою кількох простих порад і прийомів ви зможете отримати набагато більше задоволення від ранкової чашки кави. І завдяки правильним добавкам ви зможете зробити її дійсно корисною для організму.
Нагадаємо, що станеться із серцем, якщо ви перестанете пити каву.
Раніше Фокус писав про те, що додати в каву, щоб схуднути і не зіпсувати здоров'я.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця