Цукор чи підсолоджувач: що додати в каву, щоб схуднути і не зіпсувати здоров'я

Надмірне споживання цукру — проблема сучасної людини, оскільки цукор міститься в багатьох продуктах, готових стравах і десертах. Багато хто знаходить альтернативу в підсолоджувачах, але чи справді вони кращі й корисніші за цукор.

Коли справа доходить до альтернатив цукру, експерти зазвичай виокремлюють штучні підсолоджувачі та замінники цукру. Часто люди, які бажають схуднути та обмежити вживання цукру, замість цукру використовують підсолоджувачі. Але не завжди така альтернатива є кориснішою для здоров'я. Про те, чим краще підсолодити каву пише Fuer Sie.

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Які бувають підсолоджувачі?

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Підсолоджувачі — це хімічні речовини, які мають солодкий смак, але, на відміну від цукру, містять менше калорій або взагалі не містять їх. Їх часто використовують замість цукру в продуктах харчування та напоях, щоб надати солодкості без збільшення споживання калорій. Серед таких підсолоджувачів:

аспартам (Е 951)

сахарин (Е 954)

сукралоза (Е955)

стевія (E960)

цикламат (Е 952)

Які замінники цукру існують

Замінники цукру — це спирти моно- і дисахаридів, які мають менше калорій порівняно зі столовим цукром. Їх отримують, наприклад, з деревного, пшеничного або кукурудзяного крохмалю і часто використовують у жувальних гумках без цукру та дієтичних напоях. Приклади замінників цукру:

сорбітол (Е 420)

ксиліт (Е 967)

еритрит (Е 968)

манітол (Е 421)

ізомальт (Е 953)

Що корисніше: замінник цукру чи підсолоджувач

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Питання про те, чи корисніший замінник цукру або підсолоджувач, зазвичай залежить від стану здоров'я людини та її способу життя.

Переваги замінників цукру:

містить менше калорій;

не сприяє руйнуванню зубів;

має насичений солодкий смак.

Недоліки замінників цукру

при надмірному вживанні може чинити проносну дію;

може виникнути непереносимість;

може бути реакція у людей із синдромом подразненого кишківника.

Переваги підсолоджувачів:

не впливає на рівень цукру в крові;

не містить калорій;

має насичений солодкий смак;

не сприяє викиду інсуліну;

не псує зуби.

Недоліки підсолоджувачів:

знижується поріг бажання солодкого;

людям із фенілкетонурією необхідно уникати продуктів, що містять аспартам.

Що шкідливіше?

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Підсолоджувачі та замінники цукру часто критикують і називають шкідливими для здоров'я. Дійсно, надмірне вживання замінників цукру може чинити проносну дію. Однак, якщо ви споживаєте їх у розумних кількостях, то вам нема про що турбуватися. На підставі наявних даних досліджень Федеральний інститут оцінки ризиків не виявив погіршення здоров'я від вживання підсолоджувачів.

Яка альтернатива цукру найкорисніша?

Стевія, ксиліт та еритрит є особливо відомими альтернативами цукру і мають безліч переваг. Вони не лише дуже солодкі, а й містять значно менше калорій, ніж цукор, і до того ж не сприяють руйнуванню зубів. Це більш здорова альтернатива цукру, але її також слід вживати в помірних кількостях.

Що вибрати на схудненні

Оскільки підсолоджувачі зазвичай не містять багато калорій, вони є хорошою альтернативою для людей, які бажають схуднути. Це дає змогу заощадити багато калорій для того, щоб створити їхній дефіцит. А це необхідна умова для того, щоб схуднути. Загалом, має сенс переглянути своє споживання цукру і скоротити його.

ВООЗ рекомендує дорослим не вживати більше 50 грамів цукру на день. Якщо ви їсте значно більше цукру на день, вам слід спробувати скоротити його споживання, наприклад, використовуючи замінники цукру або підсолоджувачі.

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Раніше Фокус писав про те, як зменшити кількість цукрув раціоні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця