Корисно для здоров'я: 3 прості способи відмовитися від цукру і схуднути до весни

Відмовитися від цукру буває непросто, оскільки він міститься в дуже багатьох продуктах. Але навмисне обмеження цукру у своєму раціоні допоможе вам поліпшити здоров'я і скинути вагу.

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Солодкий сніданок, цукерка до кави, снек із супермаркету — цукор міститься в багатьох продуктах. Важливо уважно читати склад і не забувати про те, що крім доданого, в продуктах є натуральний цукор. З огляду на це, скористайтеся порадами, які допоможуть вам скоротити кількість цукру в раціоні та уникнути "підсолоджувачів". Про це пише Fit For Fun.

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Не додавайте цукор

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Спробуйте обмежити кількість доданого цукру у своєму раціоні. Наприклад, якщо ви звикли пити солодку каву, замість цукру з'їжте шматочок чорного шоколаду. Замість того щоб підсолодити свій перший прийом їжі додаванням меду або навіть чистого цукру, спробуйте альтернативи. Ягоди та банани також містять натуральні цукри, а також важливі поживні речовини, що додасть вашій ранковій вівсянці не тільки смаку, а й користі.

Горіхи містять корисні жири і також зможуть урізноманітнити смак ваших страв, без шкоди для вашої талії. Важливо тільки враховувати, що це калорійний продукт і не переїдати.

Ароматна ложка кориці допоможе приховати гіркоту ранкової кави чи чаю, а також сприятиме зниженню ваги.

Відмовтеся від соусів

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Спокуса занурити в соус сосиску або стейк велика, але, крім підсилювачів смаку, соуси часто містять додаткові підсолоджувачі. В одній столовій ложці кетчупу вже міститься 4 грами цукру. Американська кардіологічна асоціація рекомендує жінкам вживати максимум 25 грамів цукру на день. Саме тому важливо стежити за кількістю соусів у раціоні та не переїдати, пам'ятаючи про кількість цукру.

На щастя, є більш здорові альтернативи у вигляді домашньої томатної сальси або кефірно-м'ятного соусу, які настільки смачні та ситні, що не потребують додавання цукру, який викликає ожиріння.

Робіть акцент на білок

Вважається, що білок чудово допомагає контролювати залежність від цукру, оскільки він повільніше перетравлюється, тому зберігає відчуття ситості довше.

Амінокислоти триптофан і тирозин, що містяться в деяких джерелах білка, забезпечують відчуття ситості, оскільки вони вивільняють серотонін і дофамін у мозку. А якщо ви відчуваєте ситість, у вас знижується тяга до солодкого. Насамперед слід зосередитися на бобових, грибах або нежирному м'ясі. Обирайте птицю без шкурки, яловичину, нежирну свинину, щоб задовольнити потребу організму в білку та подолати цукрову залежність.

Нагадаємо, 7 причин відмовитися від солодкого і поліпшити здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що час від часу можна балувати себе солодким, але звичка до надмірного споживання цукру може завдати шкоди вашому здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.