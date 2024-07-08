Вызывает обезвоживание: 8 симптомов, которые нужно знать тем, кто часто пьет кофе

Люди часто пьют кофе, надеясь, что таким способом они улучшают гидратацию организма. Да, кофе в основном состоит из воды, но следует остерегаться кофеина.

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Любой заядлый кофеман скажет вам, что чашки кофе достаточно, чтобы превратить любое унылое утро в продуктивный день. Но существует распространенное мнение, что кофеин, дающий энергию, может одновременно обезвоживать организм из-за его мочегонного эффекта. О том, какие симптомы могут указывать на обезвоживание из-за чрезмерного употребления кофеина, пишет Cleveland Clinic.

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Фото: Freepik

По словам диетолога Бет Червони, RD, LD, обезвоживание маловероятно, если только вы не являетесь хроническим кофеманом, который регулярно переусердствует с кофеином и, помимо этого не получаете достаточно воды другими способами.

Кофе — мочегонное средство, которое заставляет вас чаще ходить в туалет. Так происходит, потому, что кофе содержит кофеин, который является естественным мочегонным средством. Диуретики увеличивают выработку мочи, помогая вашим почкам выводить лишнюю соль и воду. Врачи часто назначают диуретики, чтобы помочь при таких состояниях, как высокое кровяное давление, сердечная недостаточность и отеки, поскольку они помогают расширить кровеносные сосуды и вывести лишнюю жидкость, скапливающуюся в вашем организме.

"Диуретик — это любое химическое вещество, на которое организм реагирует выведением жидкости из организма", — объясняет Червони. Но поскольку кофе состоит более чем на 95% из воды, его мочегонный эффект часто слишком слаб, чтобы обезвоживать вас сам по себе. Фактически, регулярные любители кофе будут испытывать даже меньший мочегонный эффект, поскольку их организм может со временем выработать толерантность к кофеину.

Может ли кофе вызвать обезвоживание?

Фото: Freepik

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует взрослым употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Если вы пьете больше рекомендуемого количества кофеина, то можете подвергнуться риску обезвоживания, особенно если вы пьете только кофеиносодержащие напитки в течение дня или не потребляете достаточно жидкости. "Кофе сам по себе не обезвоживает вас — речь идет о переизбытке кофеина ", — объясняет Червони. "Если вы пьете кофеиносодержащие напитки в течение дня, такие как кофе, крепкий чай, энергетические напитки и газированные напитки, очень важно также потреблять простую воду, чтобы снизить вероятность обезвоживания".

Риск обезвоживания также выше у тех, кто пьет больше чашки кофе в день и страдает хроническим обезвоживанием, но даже не знает об этом. "Люди, которые обычно не страдают от обезвоживания, вероятно, заметят симптомы немного раньше и они будут гораздо более серьезными, чем у тех, кто постоянно страдает хроническим обезвоживанием", — говорит Червони. Если вы столкнулись с обезвоживанием, у вас могут возникнуть следующие симптомы:

головные боли;

головокружение или предобморочное состояние;

путаница;

усталость;

сухость во рту;

высокая частота сердечных сокращений и низкое артериальное давление;

приливы или озноб;

мышечные спазмы;

моча темного цвета.

Фото: Freepik

"Если у вас хроническое обезвоживание, у вас не обязательно будут головные боли или тошнота, но проблема в том, что со временем это может ухудшить работу почек", — говорит Червони. "Если вам трудно поддерживать баланс жидкости, вашим почкам приходится работать немного усерднее".

Если вы пили кофе весь день и внезапно почувствовали жар или у вас возникли какие-либо из этих симптомов, вам следует немедленно выпить воды. Вы можете пить обычную воду или даже ароматизированную воду без кофеина. Электролитные напитки также могут быть полезны, особенно если у вас кружится голова или вы чувствуете сильную усталость. "В зависимости от степени обезвоживания вы можете почувствовать эффект через 15–20 минут после употребления воды", — добавляет Червони.

Все это говорит о том, что вам, скорее всего, не придется полностью отказываться от кофеина и кофе, но вы, безусловно, можете пить кофе более ответственно, чередуя его потребление с водой. Это не только позволяет избежать потенциального риска обезвоживания, вода также имеет массу других преимуществ. "Полезно знать свой собственный уровень переносимости и распознавать, когда что-то не так в вашем теле", — говорит она. "Если вы чувствуете, что есть проблема, то, вероятно, это проблема, и об этом стоит поговорить с врачом, если это вызывает у вас беспокойство".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.