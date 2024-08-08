Почему кофе горький: 7 ошибок при приготовлении, которые могут испортить вкус

Кофе будит вас утром, поднимает настроение после обеда и бодрит в течение дня. Но если кофе имеет слишком выраженный горький вкус, то вряд ли принесет удовольствие. Если так происходит постоянно, значит вы допустили ошибку во время приготовления.

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Представьте, вы с нетерпением ждете кофе, готовите его, делаете первый глоток, а он слишком горький. Причин может быть несколько: от выбора бобов до обжарки, приготовления или даже температуры воды. Если вы перестанете допускать некоторые ошибки во время приготовления, то ваш кофе точно не будет горчить. Об этом пишет Kukksi.

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Вы выбираете неправильный сорт кофе

Фото: Freepik

Существует более 60 различных сортов кофе, но большинство из них — это робуста и арабика. Зерна робусты значительно меньше по размеру по сравнению с арабикой. Эти два зерна различаются не только по внешнему виду, но и по вкусу. Зерна робусты значительно более горькие и содержат почти в два раза больше кофеина, что делает их идеальными для эспрессо. С другой стороны, арабика менее горький и гораздо более традиционный вкус.

Используете слишком горячую воду

При приготовлении кофе не следует использовать кипяток. Идеальная температура воды для большинства видов кофе составляет 92–96°С. Если вода горячее, кофе обычно становится горьким. Если вода холоднее 85°C, вкус кофе будет водянистым или кислым. Температура воды имеет решающее значение, поскольку она влияет на то, какие и сколько ароматических веществ выделяются из кофе.

Слишком низкое качество воды

Вода плохого качества содержит вредные минералы, химикаты и другие соединения, что может негативно повлиять на вкус кофе. Американская ассоциация кофе установила строгие стандарты для воды, используемой для приготовления кофе. Для кофе следует использовать ту воду, которую вы обычно пьете.

Цвет кофейного зерна

Если кофейное зерно очень темное, оно содержит больше горьких веществ. При приготовлении кофе из больших обжарочных зерен может случиться так, что зерна обжарятся слишком быстро и слишком горячими. Это означает, что кофейное зерно подгорает снаружи, хотя внутри оно еще почти сырое. Поэтому лучше покупать более светлые зерна.

Слишком мелкий помол

Слишком мелкий помол приведет к тому, что кофе будет экстрагироваться слишком долго, поэтому горькие вещества могут выделяться непреднамеренно.

Кофемашину не чистят регулярно

Фото: Pixabay

Если кофемашина, используемая для приготовления напитка, не чистая и не ухоженная, это может негативно отразиться на вкусе. Резервуар для воды следует регулярно промывать, а машину следует регулярно очищать от накипи. Если у вас полностью автоматическая кофемашина, вам следует запустить программу очистки, а также подумать о чистке насадки для вспенивания молока.

Истек срок годности ингредиентов

Просроченный кофе или молоко также могут вызывать горький привкус. То же самое касается и неправильного хранения кофе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту