Краще окремо: 6 продуктів, які не можна вживати разом з кавою

Зазвичай люди керуються своїми бажаннями, тому можуть поєднувати між собою різноманітні продукти. Але врахуйте, є низка продуктів, які не варто поєднувати з кавою.

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Кава може забезпечити тимчасовий заряд енергії та інші переваги для здоров'я, що робить її потужним доповненням до збалансованого харчування. Наприклад, дослідження довели, що помірне споживання кави може допомогти запобігти запальним захворюванням і захворюванням, пов'язаним з окислювальним стресом, наприклад, діабету 2 типу і кільком видам раку. Проте кава також може впливати на засвоєння деяких поживних речовин, що може зменшити або посилити дію деяких продуктів. Про продукти, які не варто вживати разом із чашкою кави, пише Health.

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Цитрусові

Фото: Freepik

Вживання кави разом із цитрусовими може спричинити дискомфорт у травленні, оскільки кава за своєю природою кисла. Рівень pH кави в середньому коливається від 4,85 до 5,13 за шкалою від 0 до 14, при цьому нижчі цифри вказують на підвищення кислотності. Цитрусові та їхні соки також мають високу кислотність і можуть сприяти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), яка часто характеризується такими симптомами, як нудота, здуття живота та печія. Спільне вживання кави та цитрусових може спричинити подразнення слизової оболонки шлунка й погіршити ці симптоми.

Гострий, терпкий смак цитрусових фруктів також може змінити смак кави, зробивши її гіркою і менш приємною. Можливо, найкраще вживати цитрусові окремо від кави, щоб повною мірою оцінити їхній смак і скористатися їхньою користю для здоров'я без дискомфорту в травленні.

Червоне м'ясо

Дослідження показують, що вживання кави може вплинути на засвоєння поживних речовин у кишечнику, особливо заліза. Червоне м'ясо є одним із найкращих джерел гемового заліза, а це означає, що вживання кави зі стейком може знизити його користь для здоров'я.

В одному дослідженні вивчався вплив кави на рівень феритину в сироватці крові і було виявлено, що вживання трьох або більше чашок кави на день значно знижує рівень заліза. Фактично, засвоєння заліза після їжі знизилося приблизно на 39% після вживання кави Тому обирайте інші джерела білка для спільного прийому з кавою, так ваш організм зможе легко засвоювати залізо.

Молоко

Фото: Freepik

Молоко є чудовим джерелом кальцію, який необхідний для здоров'я кісток, м'язової функції, згортання крові та вироблення гормонів. Одна чашка знежиреного молока відповідає 23% рекомендованої добової норми кальцію для середньостатистичної здорової дорослої людини. Проте дослідження показують, що поєднання молока і кави може перешкоджати засвоєнню кальцію. Іншими словами, кофеїн у каві може знизити чисте засвоєння кальцію з їжі. Кальцій, який не засвоюється, виводиться із сечею. Високий рівень екскреції кальцію із сечею пов'язаний із підвищеним ризиком утворення каменів у нирках та проблемами зі здоров'ям кісток.

Тим, хто любить додавати молоко в каву, потрібно навчитися задовольняти свої потребм у кальції за допомогою інших продуктів у різний час протягом дня.

Смажена їжа

Вживання трьох або більше чашок кави на день може підвищити рівень "поганого" холестерину, що негативно впливає на здоров'я серця. Вона також може знизити корисний холестерин, який, навпаки, підтримує здоров'я серця.

Оскільки часте вживання смаженої їжі пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, тим, хто регулярно вживає кавові напої, можливо, доведеться обмежити споживання смаженої їжі для підтримки здоров'я серця.

Збагачені сухі сніданки

Багато сухих сніданків збагачені необхідними вітамінами та мінералами. Наприклад, сухі сніданки, часто збагачені цинком, є важливим джерелом незамінного мінералу для багатьох дієт. Проте кава може впливати на біодоступність цинку. Хоча жодне із сучасних досліджень не розкриває взаємозв'язок між споживанням кави і засвоєнням поживних речовин зі збагачених сухих сніданків, можливо, найкраще розділити ці два продукти.

Продукти з високим вмістом натрію

Кава містить безліч біологічно активних сполук, які безпосередньо впливають на артеріальний тиск. На щастя, дослідження показують, що вживання 1-3 чашок кави на день навряд чи матиме несприятливий вплив на рівень артеріального тиску. Однак надмірне споживання кофеїну може посилити гіпертонію.

Дослідження неодноразово доводили, що споживання натрію безпосередньо корелює з артеріальним тиском. Таким чином, може бути корисно вживати каву усвідомлено під час вживання продуктів із високим вмістом натрію.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.