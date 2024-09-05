Корисна альтернатива: 7 причин замінити ранкову каву зеленим чаєм

Кава є тим підбадьорливим напоєм, який багатьом людям допомагає вранці прокинутися. Проте більш здоровою альтернативою кави є зелений чай.

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Для того, щоб правильно прокинутися рано вранці або впоратися з післяобідньою сонливістю, багато людей вживають каву. Але цей напій — не єдиний спосіб дати організму кофеїновий стусан. Зелений чай, особливо приготований зі свіжого чайного листя, також може забезпечити бадьорість і підвищення концентрації. Хоча не всі види зеленого чаю можуть містити однаково високу кількість кофеїну, як наприклад, кава або чорний чай, вони мають безліч інших переваг для здоров'я. Якщо ви хочете перейти з кави на зелений чай, то отримаєте досить вагомі переваги для здоров'я. Про це пише Fit for Fun.

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Містить менше кофеїну

Фото: Freepik

Чай містить більше кофеїну, ніж кава, але тільки в не завареному стані. "Чайне листя містить більше кофеїну, ніж кавові зерна", — каже кардіолог Едо Пас. "Однак, щойно обидва будуть приготовані, кількість кофеїну в каві перевищить кількість кофеїну в чаї".

Кількість кофеїну, засвоюваного із зеленого чаю, залежить від різних чинників: сорту, чи то кінчики листя, чи то бутони, а також від того, чи використовується порошок, чи ціле листя. Популярний чай мата, наприклад, має значно вищий вміст кофеїну, ніж зелений листовий чай, оскільки в одній чашці міститься більше меленої рослини.

Якщо ви відмовитеся від кави на користь чаю, то будьте готові до того, що у вас можуть виникнути симптоми відміни. Протягом кількох днів вони можуть виражатися в головному болю, дратівливості та труднощах із концентрацією уваги доти, доки організм не звикне до нижчої дози кофеїну.

Будить так само, як кава

Щойно організм адаптується до нижчої дози, він також може розкрити переваги кофеїну навіть у менших кількостях.

"Кофеїн є ефективним стимулятором для підвищення фізичної працездатності та розумової активності", — пояснює Якуб.

На додаток до загостреного розуму, Гарвардська медична школа також зазначає, що кофеїн у невеликих дозах також допомагає захистити від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Таким чином, невелика кількість кофеїну на день може виявитися корисною для здоров'я в довгостроковій перспективі.

Знімає тривожність і порушення сну

Фото: Freepik

Зниження рівня кофеїну за допомогою зеленого чаю може допомогти зменшити занепокоєння і поліпшити сон, особливо якщо ви чутливі до кофеїну. "Більш високий вміст кофеїну в каві може негативно вплинути на людей, чутливих до кофеїну", — говорить головний фармацевт Рамзі Якуб. "Ці люди можуть страждати від тривоги, безсоння та інших симптомів, таких як прискорене серцебиття або підвищений кров'яний тиск".

Тим, хто страждає від таких побічних ефектів, варто задуматися про зниження щоденного вмісту кофеїну, перейшовши з кави на зелений чай. Це запобіжить надмірному споживанню кофеїну, водночас ви зможете отримати достатню його кількість, щоб підбадьоритися з самого ранку.

Підтримує здоров'я порожнини рота

Перехід з кави на зелений чай також може бути корисним для здоров'я порожнини рота. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "PloS One", кава може збільшити ризик розвитку гінгівіту. І знебарвлення зубів також більш імовірне через обсмажене зерно. Перехід з кави на зелений чай може допомогти мікробіому порожнини рота, тобто накопиченню бактерій і мікроорганізмів, які корисні для здоров'я в цілому.

Як показує дослідження 2018 року, любителі чаю мають більш різноманітний мікробіом з більшою кількістю корисних для здоров'я бактерій, ніж ті, хто п'є каву. Це може допомогти запобігти інфекціям порожнини рота і горла.

У зеленому чаї більше антиоксидантів

Фото: Pixabay

Ще одна перевага зеленого чаю полягає в тому, що він містить різні сполуки та інгредієнти, які допомагають імунній системі боротися з інфекціями. Хоча кава також містить велику кількість антиоксидантів, їхня концентрація в чаї зазвичай вища.

Рослинна речовина, так звані катехіни, удосталь міститься в какао, ягодах, але особливо в чаї. Дослідження вже показали, що ці катехіни пригнічують ріст мікроорганізмів.

Короткий огляд кількох досліджень показав, що вони також можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, допомогти запобігти дегенеративним захворюванням і підтримати функцію нирок і печінки.

Знижує запалення

Запальні процеси в організмі — це реакція імунної системи на зовнішні негативні впливи та стреси. Якщо вони зберігаються протягом тривалого періоду часу, запалення може мати негативний вплив на стан здоров'я.

Як показало дослідження, заварене листя зеленого чаю має сильні протизапальні властивості. Таким чином, регулярне вживання може знизити рівень запалення, стимулювати власні протизапальні реакції організму і, таким чином, заспокоїти імунну систему.

Зелений чай має багато позитивних властивостей. Проте напій, як і будь-яку іншу їжу, не варто вживати занадто надмірно. Насправді здорові катехіни можуть чинити гепатотоксичну дію в занадто великих кількостях, тобто пошкоджувати печінку.

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, ця небезпека існує здебільшого з таблетками з екстрактами зеленого чаю, але і з напоєм переборщити не варто. Двох-трьох чашок на день має бути достатньо.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.