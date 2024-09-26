Підвищують рівень колагену: 3 види чаю для молодої та сяючої шкіри

У молодості легко підтримувати сяйво і тонус шкіри, але з віком, втрата колагену, ускладнює цей процес. Експерти рекомендують три види чаю, які допоможуть зберегти молодість і повернути сяйво шкіри.

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Для зрілих красунь старше 40 років, які хочуть зробити шкіру більш гладкою, еластичною і сяючою, включення чаю у свій щоденний розпорядок дня пропонує безліч рішень. Експерти зі здоров'я шкіри, дерматологи і лікарі сходяться на думці, що додавання деяких видів чаю до свого раціону може значно посилити сяйво вашої шкіри. Усі ці напої багаті антиоксидантами і можуть забезпечити життєво важливі поживні речовини цієї осені. Про чаї, які підвищують вироблення колагену і сприяють сяйву шкіри після 40 років, пише She Finds.

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Зелений чай

Як підвищити рівень колагену Фото: Freepik

Зелений чай — це прекрасний заспокійливий напій, яким можна завершити свій день, поки його антиоксидантні сполуки зменшуватимуть запалення у вашій шкірі. "Додавання зеленого чаю до вашого розпорядку дня — чудовий спосіб [допомогти] вашій шкірі антиоксидантами, які можуть зменшити запалення і допомогти природному процесу відновлення шкіри", — пояснює дерматолог Ерумо Н. Ільяс.

Вона зазначає, що зелений чай відрізняється від чорного способом його приготування і є найкращим вибором чаю для вашої шкіри, коли йдеться про рівень антиоксидантів. "Зелений чай не повністю окислюється, як чорний чай, тому він зберігає зелений колір листя. Він, як правило, має вищі концентрації поліфенолів, зокрема епігалокатехіну галлату (EGCG)", — каже Ільяс, зазначаючи, що поліфеноли зеленого чаю продемонстрували низку переваг для догляду за шкірою, включно з антиоксидантною дією.

"Перевага EGCG полягає в тому, що деякі дослідження продемонстрували його здатність потенційно інгібувати тирозиназу, фермент, який сприяє пігментації шкіри", — продовжує вона.

Є дослідження, які показали, що споживання зеленого чаю може бути пов'язане зі зменшенням ознак пошкодження шкіри сонцем, оскільки це пов'язано з пігментацією.

Чай із гібіскуса

Як підвищити рівень колагену Фото: Freepik

Дієтологиня Мері Сабат зазначає, що "трав'яні чаї, такі як гібіскус, природно, не містять кофеїну і калорій". Однак, вони здатні сповільнювати старіння, завдяки вмісту антиоксидантів.

Вона зазначає, що "чай з гібіскуса пропонує природний солодкий і ароматний смак без додавання цукру або калорій". Додавання невеликої кількості натурального підсолоджувача, такого як стевія, є прекрасною альтернативою цукру, коли йдеться про здоров'я вашої шкіри, пояснює експерт.

Чай з гібіскуса є джерелом поживних речовин, наповнених вітамінами А, В1, В2, С, а також цинком і залізом. Крім цього, він також може похвалитися омега-3 жирними кислотами і натуральними альфа-гідроксикислотами (AHA), які мають вирішальне значення для досягнення сяючої і сяючої шкіри, про яку ми всі мріємо.

Вибір цього трав'яного чаю, з натуральним підсолоджувачем або без нього, "забезпечить корисні антиоксиданти і зволоження, що сприятиме виробництву нових продуктів у шкірі та надасть їй здоровішого й пружнішого вигляду", — зазначає експертка з догляду за шкірою Сімран Сетхі.

Імбирний чай

Як підвищити рівень колагену Фото: Freepik

Цей напій ідеально підходить для початку ранку, оскільки відомо, що він бореться зі здуттям живота і запаленням. "Імбир допомагає в разі запалення завдяки тому, що він містить сполуки, відомі як гінгероли і шогаоли", — пояснює дієтологиня Тріста Бест. Ці сполуки, за її словами, створюють антиоксидантний ефект в організмі, який зменшує пошкодження вільними радикалами.

Вибір імбирного чаю замість кави або інших ароматизованих чаїв, які не приносять жодної користі, є чудовим способом отримати антиоксиданти та покращити загальний стан здоров'я. Казі додає, що кофеїн у каві може привнести прилив сил, який ви хочете отримати протягом дня, "однак він може позбавити вашу шкіру бажаної еластичності та зменшити її природне сяйво", — додає вона.

Бест зазначає, що вживання більшої кількості імбирного чаю для отримання енергії, на відміну від кави, може творити дива з вашим кольором обличчя, адже багато оброблених кавових напоїв можуть бути "сповнені токсинів, які роблять шкіру сухою і збезводненою, особливо за умови надмірного вживання".

Нагадаємо, 7 причин замінити ранкову каву зеленим чаєм.

Раніше Фокус писав про 5 причин почати свій день з чашки чорного чаю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця