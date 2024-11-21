Запах Нового года: 5 причин каждый день есть мандарины этой зимой

Зима – это пора мандаринов, ведь именно с их запахом многие ассоциируют новогодние праздники. Но мандарины не просто сочное лакомство, они могут принести массу пользы для вашего организма и здоровья в холодное время года.

Многие их любят, некоторые ненавидят, но как только они очищены, характерный аромат мандарина распространяется по всей комнате. Цитрусовые особенно полезны в холодную погоду. К слову, мандаринны, являются абсолютным суперпродуктом, так как эти вкусные цитрусовые содержат много важных питательных веществ, полезных для иммунитета. О полезных свойствах мандарин пишет Fit For Fun.

Легки в употреблении

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Мандарины очень легко чистятся и являются идеальным перекусом для обеденного перерыва или вечерних посиделок с друзьями. Кроме того, в цитрусовых очень мало калорий, поэтому вы можете съесть несколько мандаринов без раздумий.

Мандарины придают коже естественное сияние

В мандаринах содержится много витамина С, что безусловно будет полезно для кожи. Этот витамин стимулирует восстановление соединительной ткани и поддерживает функцию кожи. Витамин С также способствует эластичности кожи, поэтому мандарины являются настоящим продуктом красоты.

Поддержка костей

Помимо витамина С, мандарины также содержат много кальция и других минералов, что гарантирует прочность ваших костей. Фруктовая кислота, содержащаяся во фруктах, позволяет вашему организму особенно хорошо усваивать кальций и другие минералы. Так что если вам хочется перекусить во второй половине дня, выбирайте мандарины, а не сладости.

Мандарины помогают похудеть

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Перекусывая цитрусовыми, вы приносите пользу своей фигуре. В исследовании, проведенном Университетом Западного Онтарио, ученые обнаружили, что вещество нобилетин, содержащееся в мандаринах, стимулирует сжигание жира. Это вещество в основном содержится в белых волокнах мандарина. Поэтому, прежде чем отбрасывать их, лучше съесть их, так у вас будет меньше отходов и вы ускорите сжигание жира.

Стимулируют иммунную систему

В дополнение к имбирным шотам и теплому чаю, вы также можете укрепить свою иммунную систему с помощью мандаринов. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, повышает иммунитет, поэтому если употреблять мандарины регулярно, то можно предотвратить досадные простуды этой зимой.

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