Запах Нового року: 5 причин щодня їсти мандарини цієї зими

Зима — це пора мандаринів, адже саме з їхнім запахом багато хто асоціює новорічні свята. Але мандарини не просто соковиті ласощі, вони можуть принести масу користі для вашого організму і здоров'я в холодну пору року.

Багато хто їх любить, дехто ненавидить, але щойно їх очищено, характерний аромат мандарина поширюється по всій кімнаті. Цитрусові особливо корисні в холодну погоду. До слова, мандарини є абсолютним суперпродуктом, оскільки ці смачні цитрусові містять багато важливих поживних речовин, корисних для імунітету. Про корисні властивості мандарин пише Fit For Fun.

Легкі у вживанні

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Мандарини дуже легко чистяться і є ідеальним перекусом для обідньої перерви або вечірніх посиденьок із друзями. Крім того, в цитрусових дуже мало калорій, тому ви можете з'їсти кілька мандаринів без роздумів.

Мандарини надають шкірі природного сяйва

У мандаринах міститься багато вітаміну С, що безумовно буде корисно для шкіри. Цей вітамін стимулює відновлення сполучної тканини та підтримує функцію шкіри. Вітамін С також сприяє еластичності шкіри, тому мандарини є справжнім продуктом краси.

Підтримка кісток

Крім вітаміну С, мандарини також містять багато кальцію та інших мінералів, що гарантує міцність ваших кісток. Фруктова кислота, що міститься у фруктах, дає змогу вашому організму особливо добре засвоювати кальцій та інші мінерали. Тож якщо вам хочеться перекусити в другій половині дня, вибирайте мандарини, а не солодощі.

Мандарини допомагають схуднути

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Перекушуючи цитрусовими, ви приносите користь своїй фігурі. У дослідженні, проведеному Університетом Західного Онтаріо, вчені виявили, що речовина нобілетин, яка міститься в мандаринах, стимулює спалювання жиру. Ця речовина в основному міститься в білих волокнах мандарина. Тому, перш ніж відкидати їх, краще з'їсти їх, так у вас буде менше відходів і ви прискорите спалювання жиру.

Стимулюють імунну систему

На додаток до імбирних шотів і теплого чаю, ви також можете зміцнити свою імунну систему за допомогою мандаринів. Вітамін С, що міститься в цитрусових, підвищує імунітет, тому якщо вживати мандарини регулярно, то можна запобігти прикрим застудам цієї зими.

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