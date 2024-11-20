Топ 6 напоїв із вітаміном С для підвищення імунітету в холодну пору року

Вітамін С допомагає підвищити імунітет у зимовий сезон і захищає вас від вірусних інфекцій. Щоб полегшити застуду і біль у горлі, приготуйте один із корисних напоїв із вітаміном С.

Крім загартовування, занять спортом і правильного харчування, захиститися від вірусів та інфекцій у холодну пору року допоможуть певні напої. Чаї та соки, багаті на вітамін С, допомагають запобігти або швидше впоратися із застудою, оскільки містять протизапальні імуностимулювальні інгредієнти. Про те, які напої з вітаміном С потрібно пити цієї зими, пише OnlyMyHealth.

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Пряний яблучний сидр. Пряний яблучний сидр готується шляхом поєднання яблук і спецій — кориці, гвоздики та мускатного горіха. Процідіть воду і випийте напій для підвищення імунітету.

Чай з імбиром і куркумою. Імбир і куркума мають лікувальні властивості. Цей напій допомагає зменшити запалення і дає заряд вітаміну С.

Фото: Freepik

Буряково-морквяний сік. Буряк і морква багаті вітаміном А і вітаміном С, які покращують кровообіг. Цей напій допомагає запобігти появі болю в горлі під час застуди.

Чай із лимоном та імбиром. Імбир багатий на антиоксиданти, які допомагають полегшити нудоту. Цей чай допомагає зберегти водний баланс у холодну пору року.

Фото: Freepik

Гранатовий зелений чай. Цей чай багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися з різними захворюваннями. Також він сприяє зниженню артеріального тиску.

Гаряча вода з медом і лимоном. Візьміть склянку теплої води, вичавіть лимонний сік і додайте одну столову ложку меду. Цей напій має антибактеріальні властивості, які допомагають підвищити імунітет.

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