Топ-6 напитков с витамином С для повышения иммунитета в холодное время года

Витамин С помогает повысить иммунитет в зимний сезон и защищает вас от вирусных инфекций. Чтобы облегчить простуду и боль в горле приготовьте один из полезных напитков с витамином С.

Помимо закаливания, занятий спортом и правильного питания, защититься от вирусов и инфекций в холодное время года помогут определенные напитки. Чаи и соки богатые витамином С помогают предотвратить или быстрее справиться с простудой так как содержат противовоспалительные иммуностимулирующие ингредиенты. О том, какие напитки с витамином С нужно пить этой зимой, пишет OnlyMyHealth.

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Пряный яблочный сидр. Пряный яблочный сидр готовится путем сочетания яблок и специй — корицы, гвоздики и мускатного ореха. Процедите воду и выпейте напиток для повышения иммунитета.

Чай с имбирем и куркумой. Имбирь и куркума обладают лечебными свойствами. Этот напиток помогает уменьшить воспаление и дает заряд витамина С.

Фото: Freepik

Свекольно-морковный сок. Свекла и морковь богаты витамином А и витамином С, которые улучшают кровообращение. Этот напиток помогает предотвратить появление боли в горле при простуде.

Чай с лимоном и имбирем. Имбирь богат антиоксидантами, которые помогают облегчить тошноту. Этот чай помогает сохранить водный баланс в холодное время года.

Фото: Freepik

Гранатовый зеленый чай. Этот чай богат антиоксидантами, которые помогают бороться с различными заболеваниями. Также он способствует снижению артериального давления.

Горячая вода с медом и лимоном. Возьмите стакан теплой воды, выжмите лимонный сок и добавьте одну столовую ложку меда. Этот напиток обладает антибактериальными свойствами, которые помогают повысить иммунитет.

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