Россияне вывозят талантливых украинских детей с оккупированных территорий в РФ, — ЦНС

В Центре нацсопротивления отметили, что детей хотят вывезти в специализированные интернаты и обещают им "преимущества" над другими детьми.

Россияне формируют списки талантливых украинских детей на временно оккупированных территориях, после чего планируют вывезти их на территорию РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Кремлевские оккупационные администрации формируют списки детей, которые имеют достижения в области музыки, искусства и спорта. В дальнейшем планируется вывести этих детей в профильные интернаты на территории РФ, обещая преимущества над сверстниками с ВОТ", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что россияне пытаются вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.

"Империя годами питается мозгами покоренных народов, именно поэтому первое что совершает кремль на захваченных землях — это выкачка материальных и интеллектуальных ресурсов", — отметили в ЦНС.

Там также призвали родителей не дать россиянам уничтожить будущее своих одаренных детей, поскольку Россия находится в международной изоляции, а ее спорт, искусство и культура не являются конкурентными в свободном мире.

Напомним, 2 ноября Центр нацсопротивления сообщил, что Кадыров решил отправить 84 тысячи чеченцев воевать с Украиной.

31 октября Центр нацсопротивления сообщил, что россияне отбирают телевизионное оборудование у населения на оккупированных территориях.