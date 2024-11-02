Кадыров решил отправить 84 тысячи чеченцев воевать с Украиной, — ЦНС

В Центре нацсопротивления объяснили, что Рамзан Кадыров хочет, чтобы население Чечни поблагодарило его за то, что он якобы собрал "добровольцев" и, соответственно, мобилизации в регионе удалось избежать.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет отправить 84 тысячи чеченцев воевать против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что таким образом Кадыров пытается показать населению Чечни, что ему удалось собрать "добровольцев" без проведения мобилизации, чтобы люди были благодарны ему за это.

Однако РФ, по мнению ЦНС, не может справиться со сложившейся ситуацией, ведь развязанная ею война затягивается, ей не хватает людей в армии.

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, 1 ноября обнародовала материал, в котором говорится о том, что количество солдат в ВСУ позволяет Украине воевать еще 6-12 месяцев.

31 октября Центр нацсопротивления сообщил, что россияне отбирают телевизионное оборудование у населения на оккупированных территориях.