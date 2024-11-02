Кадиров вирішив відправити 84 тисячі чеченців воювати з Україною, — ЦНС

В Центрі нацспротиву пояснили, що Рамзан Кадиров хоче, аби населення Чечні подякувало йому за те, що він начебто зібрав "добровольців" і, відповідно, мобілізації в регіоні вдалось уникнути.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров хоче відправити 84 тисячі чеченців воювати проти України. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців", — йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву уточнили, що таким чином Кадиров намагається показати населенню Чечні, що йому вдалось зібрати "добровольців" без проведення мобілізації, аби люди були вдячні йому за це.

Проте РФ, на думку ЦНС, не може впоратися з ситуацією, яка склалась, адже розв’язана нею війна затягується, їй бракує людей у війську.

"Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна та його оточення", — наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 1 листопада оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що кількість солдатів в ЗСУ дозволяє Україні воювати ще 6-12 місяців.

31 жовтня Центр нацспротиву повідомив, що росіяни відбирають телевізійне обладнання у населення на окупованих територіях.