Атака БПЛА на Чечню: Кадиров заявив про загиблих українських полонених (фото, відео)

Очільник російського регіону стверджує, що на кожному стратегічному об'єкті в республіці нібито утримуються українські полонені, тому Київ подібними атаками завдає шкоди лише собі.

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Внаслідок атаки безпілотника на Російський університет спецназу у Гудермесі нібито загинули українські полонені. Про це зазначив глава Чечні Рамзан Кадиров, додавши, що на кожному стратегічному об'єкті республіки утримуються українські полонені.

"Як і говорив раніше, в результаті атаки жертв з нашого боку немає. АЛЕ! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, зокрема на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, сьогодні занапастив" своїх же солдатів", — розповів він.

На момент виходу матеріалу Головне управління розвідки ніяк не коментувало атаку в Чечні.

Пост Рамзана Кадирова про атаку на РУС

Після атаки дронів на Російський університет спецназу в Гудермесі з'явився супутниковий знімок будівлі. Його публікує "Радіо Свобода".

Знімок був зроблений о 10:10 за місцевим часом. На ньому видно, як з будинку підіймається дим.

Наслідки удару по Російському університету спецназу Фото: Радіо Свобода

Російський університет спецназу: що відомо

Навчальний заклад заснований понад десять років тому, у 20213 році. У лютому 2024-го Рамзан Кадиров оголосив, що заклад носитиме ім'я президента РФ Володимира Путіна. Останній відвідував університет у серпні цього року.

За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей. Згодом вони вирушили на війну в Україні.

Нагадаємо, будівля на території Російського університету спецназу в Гудермесі була атакована у вівторок, 29 жовтня. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, додавши, що установа працює в штатному режимі. Він додав, що у приміщенні не було нікого, а тому постраждалих від атаки немає.