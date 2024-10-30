Атака БПЛА на Чечню: Кадыров заявил о погибших украинских пленных (фото, видео)

Глава российского региона утверждает, что на каждом стратегическом объекте в республике якобы удерживаются украинские пленные, поэтому Киев подобными атаками наносит вред только себе.

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В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе якобы погибли украинские пленные. Об этом отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что на каждом стратегическом объекте республики удерживаются украинские пленные.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня "загубил" своих же солдат", — рассказал он.

На момент выхода материала Главное управление разведки никак не комментировало атаку в Чечне.

Пост Рамзана Кадырова об атаке на РУС

После атаки дронов на Российский университет спецназа в Гудермесе появился спутниковый снимок здания. Его публикует "Радио Свобода".

Снимок был сделан в 10:10 по местному времени. На нем видно, как из дома поднимается дым.

Последствия удара по Российскому университету спецназа Фото: Радіо Свобода

Российский университет спецназа: что известно

Учебное заведение основано более десяти лет назад, в 20213 году. В феврале 2024-го Рамзан Кадыров объявил, что заведение будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Последний посещал университет в августе этого года.

По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей. Впоследствии они отправились на войну в Украину.

Напомним, здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе было атаковано во вторник, 29 октября. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что учреждение работает в штатном режиме. Он добавил, что в помещении не было никого, а потому пострадавших от атаки нет.