БпЛА впервые атаковали Чечню: горело здание университета спецназа имени Путина (фото)
Лидер Чечни Кадыров заявил, что вспыхнула крыша "пустого здания". Жертв и пострадавших, по его словам, нет. Известно, что заведение готовит участников боевых действий в Украине. По данным СМИ, это первая атака БпЛА на территории Чечни.
Во вторник, 29 октября, беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. В результате удара возник пожар. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в помещении не было никого. Жертв и пострадавших нет.
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", — написал Кадыров.
Он добавил, что следственные органы занялись расследованием инцидента и установлением причастных лиц. Глава Чечни заверил, что деятельность учреждения не приостановлена и все службы работают в штатном режиме.
На фото, которые публикуют в сети, виднеется большой столб дыма.
Издание Baza отмечает, что это первая атака БПЛА на территории Чечни. Минобороны РФ не отчитывалось о сбивании дронов над Чечней, лишь заявило, что силы ПВО якобы уничтожили семь беспилотников в нескольких регионах РФ и над акваторией Черного моря.
Отметим, расстояние от, например, Запорожья до Гудермеса составляет почти тысячу километров. Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала атаку БПЛА на Чечню.
Что известно о Российском университете спецназа
Российский университет спецназа основан в 2013 году. В феврале 2024-го Рамзан Кадыров объявил, что заведение будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля посещал университет в августе этого года.
Куратором РУС является 16-летний сын Кадырова Адам.
Как утверждается на сайте Кремля, заведение готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, ИТ-подготовка).
Университет занимает территорию более 400 га и является многофункциональным комплексом из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.
С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тысяч специалистов, которые принимали или принимают участие в войне в Украине.
Издание "Агентство" пишет, что под удар дрона попало главное здание университета. Согласно сообщению в группе заведения в соцсети "Вконтакте" (запрещена в Украине с 2017 года — ред.), в здании должны размещаться мультимедийный комплекс, многофункциональный двухуровневый спортзал, бассейны, учебные классы, конференц-зал, офисы представительств федераций, столовая, магазин тактической экипировки и административная часть.
Напомним, 25 октября СМИ сообщали, что в станице Петропавловская в Чечне расстреляли грузовик с бойцами Росгвардии.