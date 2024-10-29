БпЛА впервые атаковали Чечню: горело здание университета спецназа имени Путина (фото)

Лидер Чечни Кадыров заявил, что вспыхнула крыша "пустого здания". Жертв и пострадавших, по его словам, нет. Известно, что заведение готовит участников боевых действий в Украине. По данным СМИ, это первая атака БпЛА на территории Чечни.

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Во вторник, 29 октября, беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. В результате удара возник пожар. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в помещении не было никого. Жертв и пострадавших нет.

"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", — написал Кадыров.

Фото: Скриншот

Он добавил, что следственные органы занялись расследованием инцидента и установлением причастных лиц. Глава Чечни заверил, что деятельность учреждения не приостановлена и все службы работают в штатном режиме.

На фото, которые публикуют в сети, виднеется большой столб дыма.

Издание Baza отмечает, что это первая атака БПЛА на территории Чечни. Минобороны РФ не отчитывалось о сбивании дронов над Чечней, лишь заявило, что силы ПВО якобы уничтожили семь беспилотников в нескольких регионах РФ и над акваторией Черного моря.

Отметим, расстояние от, например, Запорожья до Гудермеса составляет почти тысячу километров. Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала атаку БПЛА на Чечню.

Расстояние от Запорожья до Чечни Фото: Google Maps

Что известно о Российском университете спецназа

Российский университет спецназа основан в 2013 году. В феврале 2024-го Рамзан Кадыров объявил, что заведение будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля посещал университет в августе этого года.

Куратором РУС является 16-летний сын Кадырова Адам.

Как утверждается на сайте Кремля, заведение готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, ИТ-подготовка).

Университет занимает территорию более 400 га и является многофункциональным комплексом из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тысяч специалистов, которые принимали или принимают участие в войне в Украине.

Издание "Агентство" пишет, что под удар дрона попало главное здание университета. Согласно сообщению в группе заведения в соцсети "Вконтакте" (запрещена в Украине с 2017 года — ред.), в здании должны размещаться мультимедийный комплекс, многофункциональный двухуровневый спортзал, бассейны, учебные классы, конференц-зал, офисы представительств федераций, столовая, магазин тактической экипировки и административная часть.

Напомним, 25 октября СМИ сообщали, что в станице Петропавловская в Чечне расстреляли грузовик с бойцами Росгвардии.