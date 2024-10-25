В Чечне расстреляли грузовик с росгвардейцами: что известно (видео)

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один боец Росгвардии, еще один — получил пулевое ранение.

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В станице Петропавловская Грозненского района Чечни неизвестные расстреляли грузовик, в котором находились бойцы Росгвардии. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Нападение произошло около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Mash уточнил, что в одного из росгвардейцев попало несколько пуль, в результате чего он погиб.

Расстрел грузовика Росгвардии в Чечне Фото: соцмережі

Стрелки скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Напомним, 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил "кровную месть" трем депутатам в РФ, которые, по его словам, сговорились об убийстве Кадырова.

9 октября в Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в управление МВД: его машину взорвали.