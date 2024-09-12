В Екатеринбурге на КПП воинской части взорвали росгвардейцев: подробности от ГУР (фото)

По сообщению ГУР, атаковать КПП военные части им помогали представители подполья. Именно они изготовили взрывное устройство и смогли его разместить в нужном месте.

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В российском городе Екатеринбург возле контрольно-пропускного пункта воинской части прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован вражеский личный состав. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"11 сентября 2024 года в городе Екатеринбург на России прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии", — рассказали в ГУР.

По данным военных, "акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины" российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против Владимира Путина на территории Российской Федерации. Они изготовили взрывное устройство осколочного действия общей массой 6 кг и скрыто разместили возле КПП росгвардейцев.

"В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников", — добавили в ведомстве.

Там отметили, что для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи. Кроме этого, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

Взрыв в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прогремели взрывы

Взрывы возле КПП в Екатеринбурге

Взрывы в России

Из-за взрывов в Екатеринбурге отняли вертолет из-за взрывов в Екатеринбурге

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что ночью 10 сентября украинские военные якобы атаковали ряд российских областей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда в российском оборонном ведомстве говорили об уничтожении и перехвате 144 украинских БПЛА.

Добавим, что это не первая атака БПЛА в России. Ранее там отмечали, что ночью силы ПВО сбили 38 беспилотников.