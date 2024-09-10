Массированный обстрел территории РФ: какую вероятную цель преследовали украинские дроны возле Москвы (карта)

Ночью 10 сентября ряд российских регионов оказался под атакой дронов, больше всего пострадало Подмосковье. Фокус выяснил, вероятные цели атаки и ее последствия.

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В ночь с 9 на 10 сентября различные области Российской Федерации были массированно атакованы беспилотными летательными аппаратами. Российская сторона уверяет, что дроны украинские, пока Киев эту информацию не подтвердил. Несмотря на то, что наибольшее количество БПЛА было направлено на Брянскую область, Подмосковье получило большие повреждения, в частности, город Раменское.

Массированная атака на РФ: 144 украинских дрона

В Минобороны РФ заявили, что ночью 10 сентября украинские военные якобы атаковали ряд российских областей с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, во вражеском оборонном ведомстве отмечают об уничтожении и перехвате 144 украинских БПЛА:

над Брянской областью — 72 дрона;

над Московской областью — 20 дронов;

над Курской областью — 14 дронов;

над Тульской областью — 13 дронов;

над Белгородской областью — 8 дронов;

над Калужской областью — 7 дронов;

над Воронежской областью — 5 дронов;

над Липецкой областью — 4 дрона;

над Орловской областью — 1 дрон.

Количество дронов, которые атаковали территорию РФ Фото: Фокус

В росСМИ рассказали, что первые сообщения о якобы отражении атаки дронов в Люберцах Московской области появились около 02:32 по местному времени. Еще два БПЛА были якобы уничтожены в Раменском через 24 минуты, еще через 23 — четыре дрона уничтожили в Подольске. Еще позже три БПЛА сбили в Домодедово и Раменском.

Кроме этого, в 04:38 в Раменском якобы были уничтожены еще два украинских дрона, их обломки упали на жилую многоэтажку на Спортивном проезде. В результате чего возник пожар. Также повреждении получил дом на Высоковольтной улице, в результате чего есть погибшая женщина и пострадавшие люди. Еще позже два дрона якобы были уничтожены снова в Раменском и Коломне.

Российские журналисты отметили, что БПЛА также атаковали подмосковную Каширу. В частности, обломки упали на улицах Горского и Луговой. По информации местных властей, обломки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора, никто из людей не пострадал.

Почему БПЛА массированно атаковали Раменское под Москвой

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал Фокусу, что ночная атака БПЛА по территории РФ была массированной и в определенной степени скоординированной. Он считает, что атака могла быть направлена на Жуковский аэродром, который расположен между Жуковским и Раменским.

"Атака была, я думаю, направлена на Жуковский аэропорт. Это международный аэропорт, который используется по двойному назначению — там есть как самолеты гражданские, так и военная авиация. Поэтому я думаю, это было ключевым", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что проблема в том, что РФ имеет мощную систему ПВО в районе Москвы, а потому львиная доля украинских дронов была подавлена. Он отметил, что атака была направлена на военные объекты.

"То, что в рамках противодействия вражеской РЭБ и ПВО некоторые дроны попали в дома... не мы начинали эту войну. Наша миссия очевидна — мы должны разрушить вражеский военный потенциал, именно на это направлена наша деятельность", — подчеркнул Селезнев.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков сообщил Фокусу, что вокруг Москвы, а именно на юге, расположено много военных объектов. В том числе и в районе Раменского. Также он напомнил, что 21 августа Украина атаковали российские объекты в районе аэропорта "Остафьево" (около 60 километров от Раменского. — Ред.).

"Для понимания, это район, как такой треугольник, где-то примерно 40 километров к югу Москвы. И там огромное количество военных объектов, астрономическое. Я не могу даже этих всех перечислить, но это многочисленные центры радиотехнической разведки, центры экстрагической коммуникации, периферийные районы противоракетной обороны Москвы, центры, просто запасные командные пункты армий, дивизий, военного округа", — сообщил Олег Катков.

Он отметил, что в Московской области расположено большое количество военных объектов, поэтому невозможно сказать, что именно Украина атаковала ночью 10 сентября.

Напомним, в росСМИ сообщили, что ночью 10 сентября Подмосковье могло быть атаковано украинскими дронами "Лютый". Их дальность полета составляет около тысячи километров, а боевая нагрузка — 50 килограммов взрывчатки.

9 сентября в СМИ рассказали, что Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по глубокому тылу РФ. По словам министра обороны Рубена Брекельманса, Киев имеет право на самооборону.