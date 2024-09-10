Применили БПЛА "Лютый": что известно о масштабной воздушной атаке на Россию (фото, видео)

Беспилотники атаковали Московскую, Брянскую, Липецкую, Калужскую, Курскую и Тульскую области России. Всего силы ПВО РФ якобы уничтожили более 60 украинских дронов. Из-за массированной атаки БПЛА аэропорты "Внуково" и "Домодедово" временно не принимают и не отправляют рейсы, а власти Подмосковья сообщают о жертвах.

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В ночь на 10 сентября Россия подверглась масштабной воздушной атаке. БПЛА атаковали сразу несколько областей. Фокус разобрался, что известно о происходящем на данный момент.

Украина применила дроны "Лютый"

Как сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash, ВСУ во время атаки применили дроны самолетного типа "Лютый" для ударов по Подмосковью

Отмечается, что Дальность полета "Лютых" — примерно 1000 километров, боевая нагрузка – 50 килограммов взрывчатки.

Атака на Москву и Подмосковье

Атака на Брянскую область

Губернатор Александр Богомаз у себя в Telegram сообщил, что силы ПВО РФ сбили над Брянской областью 59 беспилотников. По его словам, пострадавших нет.

Также местные Telegram-каналы опубликовали видео, которые сняли очевидцы на месте событий.

Атака БПЛА на Брянскую область

Атака на Липецкую область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов у себя в Telegram сообщил об атаке БПЛА. По его словам, беспилотники якобы были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.

"Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы", — написал он.

Атака на Калужскую область

Губернатор Калужской области России Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО РФ в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах якобы уничтожено 7 БПЛА.

"На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он.

Атака на Москву и Подмосковье

Об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье сообщили мэр столицы РФ Сергей Собянин, а также губернатор области Андрей Воробьев. Отмечается, что ПВО якобы сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Атака на Москву и Подмосковье

По словам Воробьева, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

"Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома", — написал он.

Атака на Москву и Подмосковье

Также он заявил, что еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице. В результате была повреждена квартира на 9-м этаже.

"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", — сообщил он.

Атака на Москву и Подмосковье

Позже Воробьев заявил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Кроме того, погибла 46-летняя женщина.

Как пишет Mash, аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов из-за атаки дронов ВСУ. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы временно перекрыто из-за обломков БПЛА.

Атака на Курскую область

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в Telegram заявил, что был отбит массированный налет беспилотников. Так, якобы были сбиты 12 дронов.

Атака на Тульскую область

Как сообщил Telegram-канал SHOT, еще два дроны якобы были поражены в Тульской области РФ. Обломки упали на одном из объектов ТЭК. При этом пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена.

Отметим, что в Минобороны России пока не комментировали налет БПЛА.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что новые дроны Сил обороны могут бить по военным объектам РФ на расстояние до 1800 км. Так, почти 80 российских авиабаз оказываются под ударом украинского дрона с дальностью почти 2 тысячи км. Кроме того, устройство сможет взрывать российскую инфраструктуру и объекты, которые применяются для войны.