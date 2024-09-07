На складе боеприпасов в Воронежской области уничтожены корейские ракеты, — Коваленко (фото)

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что ракеты иранского производства ждет такая же судьба.

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На складе боеприпасов, который поразили дроны СБУ 7 сентября, хранились ракеты из Северной Кореи. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Нанесен удар по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые Путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь", — отметил он.

Он отметил, что иранские ракеты ждет такая же участь.

Сообщение Андрея Коваленко о складе боеприпасов

Напомним, в ночь с 6 на 7 сентября Воронежская область была атакована дронами. В результате атаки возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация. Из-за этого в Острогожском районе Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителей одного из населенных пунктов эвакуируют — их отправляют в пункты временного размещения.

Никто с украинской стороны пока официально не комментировал пожар на складе в Воронежской области. Однако из собственных источников Фокусу удалось узнать, что склад был атакован дронами СБУ. Там добавили, что все военные аэродромы, объекты инфраструктуры и склады с боеприпасами являются законными целями для впечатления, а ведомство продолжает работу "по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ".

Добавим, что ВС РФ после значительной паузы недавно начали использовать оружие производства КНДР. В частности, в августе оккупанты запустили ракету, которая упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе. На месте падения были найдены обломки с маркировкой, которые соответствуют ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23 — им противник бил по стране.

А вот во время следующей атаки одна из баллистических ракет производства КНДР разорвалась в воздухе и упала рядом с трассой. Эксперты отмечают, что качество этих боеприпасов остается крайне плохим.