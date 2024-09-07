На складі боєприпасів в Воронезьскій області знищені корейські ракети, — Коваленко (фото)

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що на ракети іранського виробництва чекає така ж сама доля.

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На складі боєприпасів, який вразили дрони СБУ 7 вересня, зберігались ракети з Північної Кореї. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Нанесено удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись", — зазначив він.

Він зазначив, що на іранські ракети чекає така сама доля.

Повідомлення Андрія Коваленка про склад боєприпасів

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня Воронезька область була атакована дронами. В результаті атаки виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалась детонація. Через це в Острогозькому районі Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації. Мешканців одного з населених пунктів евакуюють — їх відправляють в пункти тимчасового розміщення.

Ніхто з української сторони поки що офіційно не коментував пожежу на складі у Воронезькій області. Однак із власних джерел Фокусу вдалось дізнатись, що склад був атакований дронами СБУ. Там додали, що всі військові аеродроми, об'єкти інфраструктури та склади з боєприпасами є законними цілями для враження, а відомство продовжує роботу "по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ".

Додамо, що ЗС РФ після значної паузи нещодавно почали використовувати зброю виробництва КНДР. Зокрема, в серпні окупанти запустили ракету, яка впала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі. На місці падіння були знайдені уламки з маркуванням, які відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23 — ним противник бив по країні.

А от під час наступної атаки одна із балістичних ракет виробництва КНДР розірвалась в повітрі та впала поряд з трасою. Експерти зазначають, що якість цих боєприпасів залишається вкрай поганою.