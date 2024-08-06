ЗС РФ атакували Київ ракетами з КНДР: одна з них розвалилася в повітрі, — аналітики (фото)

За словами аналітиків, ракета впала в лісі поруч із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центру Києва — близько 20 км. На осколках можна побачити характерне маркування Північної Кореї.

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Під час атаки на Київщину російські війська знову використовували балістичні ракети з КНДР. Йдеться про модель KN-23. Одна з них розірвалася в повітрі. Про це пише Defense Express із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що ракета впала в лісі поруч із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центру Києва — близько 20 км. За словами аналітиків, Бровари навряд чи були метою удару.

У матеріалі йдеться, що залишки ракети дали змогу з'ясувати, що впала саме ракета KN-23. На уламках можна побачити характерне маркування Північної Кореї.

Осколки ракети Фото: Defense Express

На кадрах з місця подій можна помітити і саму KN-23, що неконтрольовано падає.

Ракета над Броварами Фото: Defense Express

За словами експертів, такі ситуації є для ракет із КНДР більш ніж звичними і приблизно половина з них просто розвалюються в повітрі, а ті, що долітають, мають більш ніж значне відхилення.

Аналітики зазначили, що той факт, що РФ продовжує використовувати північнокорейські ракети, є проблемою. KN-23 неконтрольовано падає і вибухає на землі, але все одно становить загрозу для цивільних. Ба більше, метою для цих ракет є не конкретний об'єкт, а місто, наприклад, Київ загалом.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки ЗС РФ вдарили "Іскандерами", Х-59 і дронами Shahed. Вогневі групи Сил оборони працювали, повідомили в Повітряних силах, у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. У деяких регіонах зафіксовано руйнування інфраструктури.