ВС РФ атаковали Киев ракетами из КНДР: одна из них развалилась в воздухе, — аналитики (фото)

По словам аналитиков, ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева – около 20 км. На осколках можно увидеть характерную маркировку Северной Кореи.

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Во время атаки на Киевщину российские войска снова использовали баллистические ракеты из КНДР. Речь идет о модели KN-23. Одна из них разорвалась в воздухе. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева – около 20 км. По словам аналитиков, Бровары вряд ли были целью удара.

В материале говорится, что остатки ракеты позволили выяснить, что упала именно ракета KN-23. На обломках можно увидеть характерную маркировку Северной Кореи.

Осколки ракеты Фото: Defense Express

На кадрах с места событий можно заметить и саму неконтролируемо падающую KN-23.

Ракета над Броварами Фото: Defense Express

По словам экспертов, такие ситуации являются для ракет с КНДР более чем привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а долетающие имеют более чем значительное отклонение.

Аналитики отметили, что тот факт, что РФ продолжает использовать северокорейские ракеты, является проблемой. KN-23 неконтролируемо падает и взрывается на земле, но все равно представляет угрозу для гражданских. Более того, целью для этих ракет является не конкретный объект, а город, например, Киев в целом.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки ВС РФ ударили "Искандерами", Х-59 и дронами Shahed. Огневые группы Сил обороны работали, сообщили в Воздушных силах, в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях. В некоторых регионах зафиксировано разрушение инфраструктуры.