Ударили после паузы в 5 месяцев: РФ запустила по Украине баллистику из КНДР, детали (фото)

Российские военные запустили северокорейскую ракету типа KN-23 в направлении Белой Церкви. Она не долетела до цели и упала на территории Киевской области, рассказали аналитики Defense Express.

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Вооруженные силы Российской Федерации массированно обстреляли мирные города Украины 31 июля. Во время атаки враг применил баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом сообщили аналитики Defense Express со ссылкой на источник.

Аналитики отметили, что враг запустил ракету с территории России в направлении Белой Церкви, однако она упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.

Так, на месте падения ракеты были найдены обломки с маркировкой, которые соответствуют ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23, которыми противник бил по Украине в начале 2024 года.

Обломки северокорейской ракеты Фото: Defense Express

Тогда как, по данным Defense Express, последний зафиксированный случай применения россиянами баллистических ракет типа KN-23 северокорейского производства — 27 февраля 2024 года.

"Таким образом получается, что российские захватчики возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, которая длилась 5 месяцев", — говорится в сообщении.

Северокорейская ракета Фото: Defense Express Обломок южнокорейской ракеты Фото: Defense Express

Что известно о северокорейских ракетах, которые есть у РФ

Аналитики рассказали, что северокорейские баллистические ракеты, которые имеет РФ, имеют БЧ с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до тысячи килограммов в тротиловом эквиваленте. Тогда как максимальная дальность пуска ракет составляет до 650 километров.

Напомним, 18 июля аналитики Defense Express рассказали, что специалисты изучили обломки северокорейских баллистических ракет типа KN-23, которые враг использовал для атак по инфраструктуре Украины в начале 2024 года. В частности, некоторые элементы этих ракет подтверждают сотрудничество между РФ и КНДР.