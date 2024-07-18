РФ предоставила КНДР материалы и документацию на производство ракет KN-23, — Defense Express

Речь идет об элементах маршевого двигателя ракеты, маркировке, а также химическом составе материалов топливного бака, в изготовлении которых применялись российские марки стали.

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Украинские специалисты изучили обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, использованных ВС РФ для ударов по инфраструктуре Украины в начале 2024 года. Проведенный анализ показал, что некоторые элементы этих ракет производились с использованием российского сырья и технической документации, что подтверждает тесное сотрудничество между Россией и КНДР в области ракетных технологий. Об этом 18 июля рассказали обозреватели Defense Express.

В исследовании, проведенном Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (ЦНИИ ВВТ ВС Украины), были выявлены следующие особенности:

использование российских технологических решений — в производстве маршевого двигателя к KN-23 использовались российские технологии, такие как поворотный капот. На это указывают соответствующие кольцевые канавки.

— в производстве маршевого двигателя к KN-23 использовались российские технологии, такие как поворотный капот. На это указывают соответствующие кольцевые канавки. российская маркировка — некоторые элементы ракет KN-23 имели маркировку, соответствующую российским стандартам, в частности "Единой системе конструкторской документации" и ГОСТ 2.113-75 "Групповая и основная конструкторская документация".

— некоторые элементы ракет KN-23 имели маркировку, соответствующую российским стандартам, в частности "Единой системе конструкторской документации" и ГОСТ 2.113-75 "Групповая и основная конструкторская документация". химический состав материалов — корпус топливного бака маршевой ступени ракеты был изготовлен из российской стали марок 12Х2НВФА, 19Х2НВФА, 21Х2НВФА и 23Х2НВФА. Газодинамические рули ракеты были изготовлены из вольфрамового сплава российской марки 9, активно используемого в промышленности РФ.

"Приведенные выше данные могут и не выглядеть сенсационными, если вспомнить тот факт, что Северная Корея получает ракетные технологии от Москвы еще с советских времен", — подчеркнули обозреватели.

В качестве примера они привели тот факт, что в 1990-х годах Россия и Северная Корея договорились о создании ракеты-носителя на базе баллистической ракеты морского базирования Р-27.

И в результате после 2010 года у КНДР появилась баллистическая ракета средней дальности Hwasong-10 (Musudan), которая подозрительно напоминает Р-27. Это является ярким примером передачи технологий РФ под прикрытием космических программ.

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