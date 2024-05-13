Новые ракетные бригады с "Искандерами" и KN-23: в Defense Express объяснили, как изменились ВС РФ

В российской армии создано по меньшей мере четыре новых ракетных и артиллерийских подразделения. О трех из них стало известно благодаря празднованию в России "Дня победы", о четвертом — из некролога в росСМИ.

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Во время парада 9 мая Кремль показал две ракетные бригады, созданные в 2023 году. Бригады вооружены ОТРК "Искандер" и северокорейскими ракетами KN-23 и пусковыми установками для них. Кроме того, в составе ВС РФ есть и другие новые подразделения. Детали о росте российской армии рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты обратили внимание на информацию консалтингового агентства "Центр анализа стратегий и технологий" (из Москвы), опубликованную в неофициальном блоге под названием bmpd. Выяснилось, что во время парада россиянам показали две новосозданные ракетные бригады. Первую увидели на праздновании в Санкт-Петербурге, вторую — в городе Биробиджан Еврейской автономной области. На портале объяснили, что это говорит о способности военно-промышленного комплекса РФ выпускать новую технику. С другой стороны, можно сделать вывод, что этих возможностей не хватает, потому что бригаде могли предоставить пусковые установки и ракеты зарубежного производства.

Оружие ВС РФ — ракетная бригада на параде в Санкт-Петербурге Фото: Defence Express Оружие ВС РФ — ракетная бригада на параде в Биробиджане Фото: Defence Express

Согласно данным экспертов, в Карелии под Санкт-Петербургом создали ракетную бригаду, о деталях вооружения которой ничего не известно. В Биробиджане тем временем появилась 41 ракетная бригада, которую вооружили ОТРК "Искандер-М".

Одна ракетная бригада ВС РФ — это три дивизиона, в состав которых входит 12 пусковых установок. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях санкций Кремль действительно сумел нарастить выпуск военной техники — ее хватило на оснащение новой части. Кроме того, это подтверждает, что есть рост выпуска соответствующих ракет, написали на Defense Express.

С другой стороны, на портале обратили внимание на место базирования нового подразделения ВС РФ — в Восточном военном округе, вплотную от границы с КНДР. Также отметили, что в росСМИ говорили о его "перевооружении" вскоре после создания. То есть бригаду могли перевооружить пусковыми установками и баллистическими ракетами северокорейского производства KN-23, написали эксперты.

Кроме двух новых ракетных бригад, стало известно о еще двух подразделениях в составе ВС РФ, говорится на DE. Во-первых, на параде маршировали военные 30 мотострелкового полка, о котором ранее не было информации. Во-вторых, из некролога в росСМИ стало известно о 2 артиллерийской бригаде в составе 2 армейского корпуса, созданной на территории оккупированного Донбасса.

Отметим, ранее Фокус писал о том, что РФ способна выпускать до 40 баллистических ракет "Искандер" в месяц. В целом Москва имеет запас из почти 200 ракет этого типа. Кроме того, вокруг украинских границ стоит 52 пусковые установки, написали росСМИ. В марте 2024 года стало известно об обновлении "Искандеров": ракеты получили способность защищаться от препятствий.

Напоминаем, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, каким видом ракет россияне атаковали Смелу во время обстрела в апреле 2024 года.