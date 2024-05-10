РФ способна производить около 40 баллистических ракет "Искандер" в месяц, — СМИ

Сейчас Россия развернула на границе с Украиной чуть более 50 комплексов. Запас ракет для них достигает почти 200 штук.

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Военно-промышленный комплекс Российской Федерации способен ежемесячно выпускать с конвейера, в среднем, до 40 баллистических ракет "Искандер". Об этом LIGA.net рассказал источник в Силах безопасности и обороны.

По его словам, согласно последней информации, в запасе у страны-агрессора есть около 195 ракет данного типа.

По состоянию на май ВС ЗФ вдоль границы с Украиной развернула 52 пусковые установки ракетного комплекса "Искандер", также отметил источник.

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Согласно информации из открытых источников, в условиях войны Россия могла производить около 6 ракет в месяц.

Отметим, российские оперативно-тактических ракетные комплексы "Искандер" предназначены для нанесение ударов по объектам, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях от 50 до 500 км. Скорость ракет достигает 2100 м/с. "Искандер" является основой для ракетного комплекса "Кинжал".

Напомним, что в сентябре 2023 года было известно о 46 развернутых пусковых установках ракетного комплекса "Искандер" на границе, но в феврале их количество увеличилось на две штуки.

Также мы писали, что россияне установили на ракеты комплекса "Искандер" спутниковую навигационную систему "Комета-P8", которая защищена от средств радиоэлектронной борьбы.