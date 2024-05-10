РФ здатна виробляти близько 40 балістичних ракет "Іскандер" на місяць, — ЗМІ

Наразі Росія розгорнула на кордоні з Україною трохи більше 50 комплексів. Запас ракет для них сягає майже 200 штук.

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Військово-промисловий комплекс Російської Федерації здатний щомісяця випускати з конвеєра, в середньому, до 40 балістичних ракет "Іскандер". Про це LIGA.net розповіло джерело в Силах безпеки і оборони.

За його словами, згідно з останньою інформацією, в запасі у країни-агресора є близько 195 ракет цього типу.

Станом на травень ЗС ЗФ уздовж кордону з Україною розгорнула 52 пускові установки ракетного комплексу "Іскандер", також зазначило джерело.

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Згідно з інформацією з відкритих джерел, в умовах війни Росія могла виробляти близько 6 ракет на місяць.

Зазначимо, російські оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" призначені для нанесення ударів по об'єктах, що прикриваються засобами ППО, на дальностях від 50 до 500 км. Швидкість ракет досягає 2100 м/с. "Іскандер" є основою для ракетного комплексу "Кинджал".

Нагадаємо, що у вересні 2023 року було відомо про 46 розгорнутих пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" на кордоні, але в лютому їхня кількість збільшилася на дві штуки.

Також ми писали, що росіяни встановили на ракети комплексу "Іскандер" супутникову навігаційну систему "Комета-P8", яка захищена від засобів радіоелектронної боротьби.