Важче перехопити: Росія захистила ракети "Іскандер" від РЕБ новою системою (фото)

Раніше росіяни оснащували засобами "Комета" ударні дрони та комплекти керованих бомб, а тепер вони захищають ще й балістичні ракети.

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Росіяни встановили на ракети комплексу "Іскандер" супутникову навігаційну систему "Комета-P8", яка захищена від засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє український військовий і експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

Експерт продемонстрував фото модуля зв’язку, ймовірно, зі знайденої ракети "Іскандер". У повідомленні він зазначив, що це реакція росіян на розвиток українських систем РЕБ.

Табличка на ящику навігаційної системи "Комета-P8" Фото: Telegram

Ящик навігаційної системи "Комета-P8" Фото: Telegram

"Знайомтеся, нова захищена система супутникової навігації "Іскандера", "Комета-P8". Противник бачить, що ми ефективно застосовуємо РЕБ і запроваджує контрзаходи", — каже Сергій Бескрестнов.

Відкритий ящик навігаційної системи "Комета-P8" Фото: Telegram

Раніше повідомлялося, що у рештках знайденої ракети "Іскандер" виявлений пристрій для захисту від перешкод, який за своєю будовою нагадує цифрові модулі "Комета". Інженери посилили ракети 9М723 малогабаритними адаптивними антенними решітками (МААР) серії "Комета" для захисту від засобів радіоелектронної боротьби. Російські зброярі замість контейнера з хибними цілями у хвостовій частині ракети встановили додаткові модулі супутникової навігаційної системи, які нагадують цифрові модулі "Комета".

Також росіяни почали встановлювати новий тип антени "Комета" на уніфіковані модулі планування та корекції (УМПК), які роблять бомби керованими. Уперше в уламках УМПК було знайдено нову восьмипроменеву антенну систему. Подібна антена забезпечує високоефективне придушення РЕБ та може одночасно нейтралізувати сім джерел перешкод. Так Росія відповіла на посилення української РЕБ.

Повідомляється, що сьогодні росіяни застосували, ймовірно, ракету "Іскандер-М" для удару по Миколаєву. Після атаки виникло загоряння на території обʼєкта промислової інфраструктури. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що внаслідок атаки поранення зазнали 12 людей, чотирьом з них медична допомога була надана амбулаторно. Крім цього, незначних пошкоджень отримало шість багатоквартирних будинків.