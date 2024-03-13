Російський "Іскандер" пройшов модернізацію: яку начинку отримали ракети (фото)

В уламках знайденої в одній з областей України ракети виявлено пристрій для захисту навігаційних сигналів від перешкод, який за своєю будовою нагадує цифрові модулі "Комета".

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Ракети російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" пройшли незначну модернізацію. Як повідомили 12 березня ведучі українського Telegram-каналу "Полковник ГШ", інженери посилили ракети 9М723 малогабаритними адаптивними антенними решітками (МААР) серії "Комета" для захисту навігаційних сигналів від перешкод.

У публікації йдеться про те, що російські зброярі замість контейнера з хибними цілями у хвостовій частині ракети встановили додаткові модулі супутникової навігаційної системи, які нагадують за своєю будовою цифрові модулі "Комета".

Оглядачі "Мілітарного" у зв'язку з цим пишуть, що модулі "Комета" виявили в уламках 9М723, які знайшли в одній з областей. На каналі було опубліковано відповідні фото ракети, оснащеної такими модулями.

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"Така кількість антен має забезпечувати високий рівень придушення сигналу радіоелектронних систем і може одночасно нейтралізувати кілька джерел перешкод", — зазначають експерти.

Модулі "Комета" у хвостовій частині російської ракети комплексу "Іскандер"

Коротко про МААР "Комета"

Чотирьохелементна МААР серії "Комета" призначена для розв'язання навігаційних задач в умовах наявності створюваних і ненавмисних перешкод. Пристрій забезпечує захист навігаційних сигналів ГНСС діапазону L1 з відкритим доступом, куди входять системи ГЛОНАСС, GPS, Galileo, і SBAS. Антени цієї серії, як стверджують джерела, підвищують стійкість до перешкод на 40-50 дБ, що рівнозначно зменшенню радіусу придушення в 100-300 разів.

Серія російських цифрових антенних решіток "Комета"

Модуль МААР Комета-М

Серія МААР "Комета" виготовляється в декількох конструктивних виконаннях, маючи при цьому різні версії. Зокрема існує модуль, де встановлено чотири антенні елементи, встановлений в одному корпусі. Це дає змогу отримувати просторову інформацію про напрямок приходу випромінювання перешкод та його компенсацію. Крім того, існують зразки, де встановлено вісім антенних елементів.

Адаптивна антенна решітка "Комета" в новій конфігурації

Оглядачі зазначають, що модулі версії "Комета-М" росіяни використовували у своїх безпілотниках ще 2022 року. А нещодавно стало відомо, що ними посилили захист сигналу авіаційних бомб.

Раніше повідомлялося, що російським виробникам вдалося збільшити випуск ракет до 130 одиниць на місяць. За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, йдеться про ракети класу "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-32 і "Кинджал".