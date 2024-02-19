В РФ хочуть збільшити дальність "Іскандера" до 1000 км: наскільки це реально, — експерти

Російські інженери також можуть збільшити вагу бойової частини ракети до 800 кг. Так потужність вибуху зросте вдвічі.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно заявив, що ракетні комплекси "Іскандер" необхідно доопрацювати з урахуванням досвіду їх застосування в Україні. Ймовірно, модернізований варіант матиме важчу боєголовку — до 800 кг, а дальність польоту збільшиться до 1000 км. Про те, наскільки реальні плани агресора поліпшити свої ракети розповіли експерти Defense Express.

Про плани модернізувати ОТРК "Іскандер" повідомило 17 лютого видання "Известие". У публікації якийсь "військовий експерт" Дмитро Корнєв розповів про те, як можна поліпшити льотні характеристики ракети, змінити бойове оснащення, надати нові можливості для подолання нею засобів ПРО.

Серед іншого зазначалося, що під час розроблення комплексу нібито враховувалися норми Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності. Тому максимальний рубіж "Іскандера" становить 500 км.

Однак на сьогодні росіяни можуть оснастити ракету 9М723 новим твердопаливним двигуном, який збільшить дальність польоту до 1000 км. До того ж бойова частина ракети може бути збільшена до 800 кг, через що її сила ураження зросте практично вдвічі.

У плані протидії ППО противник розглядає таку опцію як запуск ракет за "мережецентричним" принципом — коли одна їхня частина спрямована на засоби протиракетної оборони, а інша частина спрямована безпосередньо на ціль.

Коментуючи публікацію, українські експерти зазначили, що плани з модернізації тактичного ракетного комплексу "Іскандер" із урахуванням можливостей російського ВПК цілком можуть бути реалізовані, навіть якщо в технічному аспекті виникнуть питання.

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Раніше повідомлялося, що російська армія в січні робила наголос на застосування реактивних систем залпового вогню, зокрема систем "Торнадо-С". Водночас кількість обстрілів із використанням ОТРК "Іскандер" скоротилася. Польські експерти зазначили, що зміна тактики завдавання ударів пов'язана з економією росіянами цінних бойових засобів.