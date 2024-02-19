В РФ хотят увеличить дальность "Искандера" до 1000 км: насколько это реально, — эксперты

Российские инженеры также могут увеличить вес боевой части ракеты до 800 кг. Таким образом мощность взрыва вырастет в два раза.

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Министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что ракетные комплексы "Искандер" необходимо доработать с учетом опыта их применения в Украине. Предположительно, модернизированный вариант будет иметь более тяжелую боеголовку — до 800 кг, а дальность полета увеличится до 1000 км. О том, насколько реальны планы агрессора улучшить свои ракеты рассказали эксперты Defense Express.

О планах модернизировать ОТРК "Искандер" сообщило 17 февраля издание "Известие". В публикации некий "военный эксперт" Дмитрий Корнев рассказал о том, как можно улучшить летные характеристики ракеты, изменить боевое оснащение, придать новые возможности для преодоления ею средств ПРО.

В числе прочего отмечалось, что при разработке комплекса якобы учитывались нормы Договора об ограничении ракет малой и средней дальности. Поэтому максимальный рубеж "Искандера" составляет 500 км.

Однако на сегодняшний день россияне могут оснастить ракету 9М723 новым твердотопливным двигателем, который увеличит дальность полета до 1000 км. Кроме того, боевая часть ракеты может быть увеличена до 800 кг, из-за чего ее поражающая сила возрастет практически в два раза.

В плане противодействия ПВО противник рассматривает такую опцию, запуск ракет по "сетецентрическому" принципу — когда одна их часть направлена на средства противоракетной обороны, а другая часть направлена непосредственно на цель.

Комментируя публикацию украинские эксперты отметили, что планы по модернизации тактического ракетного комплекса "Искандер" с учетом возможностей российского ВПК вполне могут быть реализованы, даже если в техническом аспекте возникнут вопросы.

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Ранее сообщалось, что российская армия в январе делала упор на применение реактивных систем залпового огня, в частности систем "Торнадо-С". В то же время количество обстрелов с использованием ОТРК "Искандер" сократилось. Польские эксперты отметили, что смена тактики нанесения ударов связана с экономией россиянами ценных боевых средств.