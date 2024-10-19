У Брянську у вогні завод, який Кремль використовує для створення "Іскандерів" і "Панцирів", — росЗМІ (фото, відео)

"Кремній ЕЛ" у 2017 році 94% продукції випустив на замовлення Міноборони РФ. Підприємство співпрацює з концернами "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" і "Вега".

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У ніч із 18 на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремний ЭЛ" у російському Брянську, який вважається одним із найбільших постачальників мікроелектроніки в РФ. Про це пише медіа Astra з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

Російські чиновники не підтверджують атаки на завод, який випускає компоненти для ракетних комплексів "Іскандер" і зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Перехоплено і знищено сім безпілотних літальних апаратів літакового типу, заявив губернатор російського регіону Олександр Богомаз.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника в горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", — ідеться в Telegram-каналі керівника регіону.

Російське Міноборони повідомило, що протягом ночі чергові засоби ППО знищили та перехопили загалом 16 українських БПЛА. 13 було збито над територією Брянської області, два — над Ростовською, один — над Бєлгородською.

У більш пізньому пості з позначкою "блискавка" російське відомство відзвітувало про те, що приблизно о 07.15 мала місце спроба застосування безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території РФ. Стверджувалося, що чергові засоби ППО перехопили чотири українських БПЛА літакового типу над Брянською областю.

Завод "Кремній ЭЛ"

Завод "Кремний ЭЛ" вважається одним із найбільших виробників мікроелектроніки у РФ, на ньому залучено понад 1,7 тис. осіб. Відомо, що у 2017 році 94% продукції випустили на замовлення російського Міноборони. Завод співпрацює з концернами "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Созвездие" і "Вега". Серед іншого, випускає складники для системи "Панцир" і "Іскандер".

Нагадаємо, що російські війська атакували безпілотниками Київ, постраждали місцеві жителі.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, Сили оборони України відкинули ворога в Харківській області, але РФ просунулася в Донецькій.