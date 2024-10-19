Сили оборони відкинули ворога в Харківській області, але РФ просунулася на Донбасі, — DeepState

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Українські військові відкинули російських окупантів у Кругляківці Харківської області. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 19 жовтня.

Кругляківка Фото: DeepState

Однак, як зазначили експерти, російські окупанти просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледара.

Вугледар Фото: DeepState

Максимільянівка Фото: DeepState

Кліщіївка Фото: DeepState

Водночас у Генштабі ЗСУ в новому вечірньому звіті заявили, що загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари з використанням трьох ракет, а також 47 авіаударів, скинули 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, окупанти використали для атак 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і по населених пунктах.

При цьому, як повідомляється, на Харківському напрямку противник одного разу штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосиновому, Степової Новоселівки, Піщаного, Колесниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки.

За словами військових, на Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Луча та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєприпасів тривають. Також на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, із них 124 — безповоротно. Було знищено одну одиницю автомобільної техніки.

Повідомляється, що на Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П'ятдесят одне бойове зіткнення завершено, ще чотири — досі тривають.

Раніше повідомлялося, що ГУР зачистило від росіян Кругляківку на Харківщині. Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили в Кругляківці понад взвод піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.