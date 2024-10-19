Силы обороны отбросили врага в Харьковской области, но РФ продвинулась на Донбассе, — DeepState

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Украинские военные отбросили российских оккупантов в Кругляковке Харьковской области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 19 октября.

Кругляковка Фото: DeepState

Однако, как отметили эксперты, российские оккупанты продвинулись в возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара.

Угледар Фото: DeepState

Максимильяновка Фото: DeepState

Клещиивка Фото: DeepState

В то же время в Генштабе ВСУ в новом вечернем отчете заявили, что всего с начала этих суток произошло 195 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, а также 47 авиаударов, сбросили 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, оккупанты использовали для атак 674 дрона-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

При этом, как сообщается, на Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеских атаки.

По словам военных, на Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются. Также на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 оккупантов, из них 124 — безвозвратно. Была уничтожена одна единица автомобильной техники.

Сообщается, что на Кураховском направлении враг предпринял 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят одно боеприкосновение завершено, еще четыре — до сих пор продолжаются.

Ранее сообщалось, что ГУР зачистило от россиян Кругляковку на Харьковщине. Как отметили в ГУР, российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты. Также украинским спецназовцам удалось взять россиян в плен.