ЗС РФ атакували безпілотниками Київ: є постраждала, деталі (карта)

У КМВА заявили, що внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. При цьому Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

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У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ. У результаті постраждала одна жінка. Про це у себе в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували й оперують. Невеликий уламок БпЛА влучив у будинок жінки через вікно балкона", — сказано в повідомленні.

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Пізніше в Київській міській військовій адміністрації заявили, що внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. При цьому Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. А от у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто.

При цьому глава КГВА Сергій Попко заявив, що тактика ворога не змінюється. Так, БпЛА заходять на місто за різними напрямками.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили всі російські дрони, які загрожували столиці", — зазначив Попко.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про активність ворожих БПЛА. Вони літали різними областями, деякі летіли в бік столиці.

О 04:28 ранку в КМВА заявили, що Києві працюють сили ППО.

На момент публікації новини повітряна тривога триває.

Нагадаємо, екс-заступник керівника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, чому ЗС РФ щоночі атакують Київ "Шахедами". Він зазначив, що незважаючи на зусилля України зі знищення складів із російськими ракетами та послаблення їхнього потенціалу, противник все одно може готувати новий ракетний удар. Київ залишається для росіян головною метою.