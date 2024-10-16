"Швидше і вище": росіяни модернізували "Шахеди", що атакують Україну, — ISW

За словами українського військового, мобільні підрозділи ППО також поліпшили своє обладнання і тактику, щоб боротися з "Шахедами".

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У Російській Федерації модернізували ударні безпілотні апарати "Шахед", які використовуються для ударів по території України. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на військовослужбовця Сил оборони України.

Як зазначають аналітики, український солдат із мобільного підрозділу протиповітряної оборони (ППО) заявив, що раніше БПЛА "Шахед" були дуже повільними, складними в маневруванні, а також літали тільки на малих висотах. Однак, за його словами, росіяни поліпшили характеристики своїх дронів.

"Російські сили модернізували компоненти безпілотників "Шахед", щоб вони літали швидше і вище", — зазначили в ISW.

Крім того, військовослужбовець зазначив, що українські мобільні вогневі групи покращили своє обладнання і тактику, щоб продовжувати збивати російські "Шахеди"

Нагадаємо, у соціальних мережах з'явилася низка відео, на яких українці намагаються відремонтувати двигуни збитих і знайдених "Шахедів". Деякі користувачі пропонують використовувати ці двигуни в господарстві, проте експерти попереджають про небезпеку подібних рішень.

Також повідомлялося, що в мережі з'явилося фото збитого російського ударного безпілотника, який візуально нагадує іранський Shahed-101, що його раніше помічали в єменських хуситів і угруповання "Хезболла".