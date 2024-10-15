Чи могла Росія отримати іранські дрони Shahed-101: чим ці БПЛА небезпечні (фото)

Раніше повідомлялося, що Shahed-101 випускатимуть в "Алабузі", проте поки що немає доказів їх серійного виробництва в РФ, зазначили експерти.

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У мережі з'явилося фото збитого російського ударного безпілотника, який візуально нагадує іранський Shahed-101, що його раніше помічали в єменських хуситів і угруповання "Хезболла". Про те, чи могла Російська Федерація отримати ще один зразок далекобійного БПЛА, розповіли експерти порталу Defence Express.

У виданні звернули увагу на те, що британський портал Sky News ще в січні писав, що Тегеран передав РФ поліпшений варіант Shahed-101, який дістав назву "Шахед-107". Заявлена дальність цього апарату становить до 1500 кілометрів. Також повідомлялося, що БПЛА може уражати системи типу M142 HIMARS або M270 MLRS.

БПЛА-камікадзе, що візуально нагадує Shahed-101 Фото: Соцмережi

Тим часом інші джерела писали про те, що в російській "Алабузі" (Республіка Татарстан) збираються випускати такі безпілотники під позначенням "101р". Повідомлялося, що їхня дальність польоту становить до 1400 кілометрів, дальність застосування — до 600 кілометрів, і дальність передачі відеосигналу — до 50 кілометрів.

У виданні також зазначили, пославшись на дані ізраїльського дослідницького центру ALMA, що дальність "Шахед-101" у комплектації від "Хезболли" має дальність польоту не більше 900 кілометрів. За словами дослідників, Shahed-101 спеціально сконструйований для масового виробництва навіть у кустарних умовах, навіть якщо при цьому страждають характеристики апарату.

Характеристики Shahed-101 від ALMA Фото: ALMA

Автори матеріалу також зазначили, що наразі у відкритому доступі є тільки одне фото, яке дає змогу говорити про наявність копії "Шахед-101" у ЗС РФ. Тому наразі неможливо сказати, чи запустили росіяни серійне виробництво таких апаратів. За словами експертів, згаданий БПЛА можна назвати іранською копією або конкурентом для російського "Ланцета".

"Цілком може бути, що зараз якраз відбувається своєрідний "кастинг" щодо того, на якій моделі БПЛА-камікадзе для поля бою зосереджуватимуться росіяни — перевірений "Ланцет", або Shahed-101, він же 101Р", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося перше детальне зображення стартової позиції російського "Шахеда", зняте в денний час. Це фото дає змогу детальніше розглянути, як організовано майданчики для запуску БПЛА, і пояснює, чому їх складно знищити на стартовому етапі.

Також повідомлялося, що українська команда волонтерів "Дикі Шершні", яка займається створенням безпілотників, анонсувала серійне виробництво дронів для знищення "Шахедів".